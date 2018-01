Nice termina o namoro com Júlio em 'Anjo Mau'

Foto:

Nice termina o namoro com Júlio

Segunda-feira, 25 de abril

Nice deixa Paula humilhada no banheiro. Frederico convida Goreti para sair. Rodrigo e Nice são fotografados dançando na festa. Olavo conta a Elisinha que foi Rui quem lhe deu dinheiro para participar do rali. Rodrigo dá um beijo em Nice ao sair da festa. Ele sabe que Paula está observando os dois de longe. Simone conta a Beny que já sabe que é filha de Tadeu. Socorro, fingindo-se de sonâmbula, passa por Nice e Rodrigo quando eles voltam da festa. Nice termina o namoro com Júlio. Sìmone confidencia a Nice que é filha de Tadeu. Paula vai ao escritório de Rodrigo e pede perdão ao ex-noivo.

Ricardo procura Helena e diz sentir saudades

Terça-feira, 26 de abril

Rodrigo destrata Paula. Ricardo procura Helena e diz que sente falta dela. Nice promete ajudar Luís Carlos a conseguir patrocínio para o ralí. Paula mente para Stela, dizendo que não sabe quem estava com Rodrigo na festa. Lígia promete a Nice que vai ajudar Luís Carlos. Rodrigo desconfia da eficiência de Ciro. Júlio vai se consolar com Helena. Paula manda Socorro procurar o vestido que Nice usou na festa. Alzira recebe outra carta. Frederico tenta se abrir com Goretí, mas ela não deixa. Tadeu fica preocupado quando Simone diz que contou a Nice que ele é seu pai. Socorro entrega o vestido a Stela.

Nice descobre armação de Paula com Socorro

Quarta-feira, 27 de abril

Nice se faz de ofendida e mente que comprou o vestido num brechó. Nice briga com Socorro. Alzira lê a carta e entra em pânico. Luís Carlos conversa com Lígia quando vê Simone passar de carro com Tadeu. Rui dá mais dinheiro a Ricardo. Bruno avisa Teresa que vai se mudar. Nice descobre a armação de Paula com Socorro. Rodrigo abraça Lígia e Paula aproveita para humilhar Nice. Tadeu pede segredo a Nice sobre Símone. Frederico dá dinheiro para Elisinha pagar Goreti. Luís Carlos diz a Augusto que Alzira passou mal após receber uma carta. Lígia surpreende Rodrigo e Nice quase se beijando.

Alzira é internada no hospital

Quinta-feira, 28 de abril

Lígia sai correndo e Rodrigo vai atrás dela. Augusto pressiona Alzira a dizer quem lhe mandou a carta. Rodrigo manda Socorro contar a Ricardo o plano de Paula para prejudicar Nice. Alzira é internada no hospital. Marilu decide conseguir as fotos da festa para descobrir quem estava com Rodrigo. Helena vai ao museu com Júlio e vê Elisinha receber dinheiro de Rui. Stela fica arrasada ao ver Tadeu levar Simone em casa. Helena conta a Frederico que Elisinha recebeu dinheiro de Rui.

Nice é atropelada ao tentar salvar Téo

Sexta-feira, 29 de abril

Ricardo pede um tempo para Paula. Marilu recebe fotos de Nice com Rodrigo na festa. Marilu telefona para Stela, mas ela não atende. Nice pergunta a Alzira de quem era a carta que ela recebeu. Ricardo diz a Rui que só se casará com Paula depois que ela amadurecer. Nice tenta ser carínhosa com Alzira. Marilu mostra a Stela as fotos de Nice com Rodrigo na festa. Bruno conta a Paula que Ricardo procurou Helena. Vivìan mostra a Nice o livro que ganhou de Ricardo. Helena descobre que seu pai era sócio de Rui. Rodrigo beija Lígia. Ciro alerta Ricardo que Rui o obrigará a se casar com Paula. Nice é atropelada ao impedir que um carro bata no carrinho de Téo. Stela assiste a cena horrorizada.

