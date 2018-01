Rodrigo pede Lígia em casamento​ em 'Anjo Mau'

Nice e Rodrigo. Foto: Dilvulgação/Rede Globo

Rodrigo pede Lígia em casamento​

Segunda-feira, 18 de julho

Lígia vai ao hospital e encontra Nice discutindo com Paula. Rodrigo avisa à Nice que vai se divorciar dela. Rui leva Elisinha para jantar e tenta descobrir o código da conta de Otávio. Rodrigo pede Lígia em casamento. Rui flagra Ricardo em seu escritório procurando documentos. Teresa também está lá, mas se esconde. Rui dispara um tiro e a acerta.

Teresa é levada ao hospital em estado grave

Terça-feira, 19 de julho

Ricardo pega o revólver e acusa Rui de ter matado a própria mulher. Rui diz que Ricardo é o assassino de sua mulher e manda os seguranças agarrá-lo. Teresa é levada para o hospital em estado grave. Ricardo é preso. Alzira manda Stela rezar para Teresa não morrer, porque só ela poderá inocentar Ricardo e contar o que realmente aconteceu no escritório. Na delegacia, Ricardo tenta promover a reconciliação de Rodrigo e Nice.

Alzira acha que Nice está grávida

Quarta-feira, 20 de julho

Simone revela a Goreti que está apaixonada por Ricardo. Rui depõe e joga toda a culpa sobre Ricardo. Helena flagra Júlio dizendo a Nice que ainda gosta dela. Clô volta de Paris. Helena flagra Rodrigo segurando a mão de Paula. Nice enjoa e Alzira diz que ela está grávida.

Rui desliga aparelho de oxigênio de Teresa

Quinta-feira, 21 de julho

Nice pede a Alzira que não comente com ninguém que ela pode estar grávida. Helena conta a Nice que foi ao hospital e viu Rodrigo de mãos dadas com Paula. Mesmo assim, ela decide fazer as pazes com o marido e vai até a empresa, mas Rodrigo não quer saber de conversa e a manda embora. Ao perceber que Teresa acordou, Rui desliga o aparelho de oxigênio.

Lígia flagra Rodrigo e Paula

Sexta-feira, 22 de julho

Bruno chega e chama o médico, que liga novamente o aparelho de oxigênio de Teresa. Bruno acusa Rui de ter tentado matar sua mãe e o ameaça. Teresa dá um sinal a Paula que foi Rui quem atirou nela, mas a filha se recusa a defender Ricardo e acusar o próprio pai. Paula se insinua para Rodrigo dizendo que irá ajudar Ricardo a sair da cadeia. Lígia flagra os dois.