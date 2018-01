Rui não aceita namoro de Paula com Ricardo em 'Anjo Mau'

Rui não aceita namoro de Paula com Ricardo

Segunda-feira, 18 de abril

Nice fica feliz quando Rodrigo pede para que ela volte. Stela é obrigada a readmitir Nice. Cida aparece na casa de Teresa. Bruno chega e Teresa disfarça. Goreti fica furiosa por Elisinha não pagar o que lhe deve. Rui não aceita o namoro de Paula com Ricardo. Alzira entra em pânico ao receber uma carta. Nice fica com ódio quando Rodrigo a leva para passear com Téo e Lígia.

Lígia se declara a Rodrigo e Nice vê

Terça-feira, 19 de abril

Lígia se declara a Rodrigo e Nice interrompe um beijo entre os dois. Helena não aceita as explicações de Ricardo e o manda embora. Alzira inventa para Luís Carlos que era uma carta de cobrança. Rui não consegue fazer Rodrigo perdoar Paula. Rodrigo não se conforma com o testamento de seu pai e chama um advogado para analisá-lo. Simone estranha o interesse de Tadeu. Helena oferece um anel para pagar a dívida de Elisinha, mas Goreti não aceita. Rodrigo se descontrola quando Ricardo chega em casa com Paula.

Ricardo anuncia um jantar para anunciar seu noivado

Quarta-feira, 20 de abril

Rodrigo destrata Paula e aproveita a entrada de Nice para provocar a ex-noiva. Rui decide aceitar o noivado de Paula com Ricardo para não perder a oportunidade de entrar para a família. Marilu tenta aproximar Américo de Clô. Stela segue Tadeu e o vê entrando na loja em que Simone trabalha. Ricardo combina um jantar para anunciar seu noivado com Paula. Américo banca o mal-educado e deixa Clô horrorizada. Fredy fica encantado ao conhecer Goreti. Rodrigo aparece no jantar de noivado do irmão.

Rodrigo tira Nice para dançar e Paula não gosta

Quinta-feira, 21 de abril

Rodrigo manda colocar um lugar na mesa para Nice e deixa todos constrangidos. Júlio fica arrasado por Nice não ir com ele a um show e convida Helena. Rodrigo tira Nice para dançar e Paula vai embora com os pais indignada. Goreti se apavora quando Luís Carlos conta que Tadeu está andando atrás de Simone. Ciro avisa a Ricardo que a firma não vai pagar cartão de crédito pessoal. Rui oferece dinheiro a Ricardo. Stela vê Tadeu com Simone e fica possessa. Lígia critica Rodrigo por estar usando Nice para se vlngar de Paula. Stela decide demitir Nice.

Stela pede que Nice se afaste de Rodrigo

Sexta-feira, 22 de abril

Nice se desespera e telefona para Rodrigo. Goreti vai procurar Tadeu e o manda se afastar de Simone. Rodrigo convence Stela a não mandar Nice embora. Ciro alerta Ricardo para não aceitar favores de Rui. Bruno fica desconfiado de que existe alguma coisa entre a mãe e Cida. Stela diz a Nice para ficar afastada de Rodrigo. Tadeu jura para Stela que não tem outra mulher. Nice fica arrasada ao ver Rodrigo beijando Lígia. Ricardo começa a se desinteressar por Paula. Durante a noite, Nice aguarda Rodrigo chegar e mergulha na piscina. Rodrigo lhe oferece um copo de conhaque para se aquecer.

