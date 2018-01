Nice vai embora da mansão em 'Anjo Mau'

Nice vai embora da mansão

Segunda-feira, 16 de maio

Rodrigo sente falta de Lígia e Nice constata que ele está apaixonado. Marilu volta de Paris. E Fred, de Nova York. Rodrigo procura Lígia e ela conta sobre a conversa que teve com Nice. Rodrigo acusa Nice de ser a responsável por tudo de ruim que acontece na mansão. Rodrigo afirma que seria melhor para todos se Nice fosse embora. Marilu destrata Goreti no hospital. Rui manda Teresa sondar o que Fred descobriu em Nova York. Fred conta à família que Otávio estava envolvido com lavagem de dinheiro de narcotráfico. Olavinho ouve Fred dizer que os papéis de Otávio estão na fazenda. Nice decide ir embora, mas Stela lhe dá um dia de folga. Alzira não recebe mais as cartas misteriosas e fica receosa. Teresa convida Fred para jantar. Rodrigo pede a Stela que demita a babá. Nice vai à oficina de Júlio e chora. Helena fica chocada ao ver os dois abraçados.

Ligia e Rodrigo fazem as pazes

Terça-feira, 17 de maio

Helena fica furiosa com Nice. A babá percebe que Helena está apaixonada por Júlio. Tadeu diz a Rodrigo que ele é culpado por ter estimulado a paixão de Nice. Fred faz as pazes com Goreti. Teresa defende Nice e Paula fica intrigada com a mãe. Simone chama Tadeu de pai. Fred comunica a Clô e Elisinha que vai se casar com Goreti. Goreti pede a Lígia que defenda Nice. Lígia procura Rodrigo e ele diz que está apaixonado por ela. Goreti vê Fred com Teresa no restaurante. Rodrigo, Lígia e Téo vão pedir a Nice que volte para a mansão. Nice força um sorriso ao ver que o casal fez as pazes. Paula fica irritada ao ver todos festejando a volta de Nice à mansão. Goreti faz um escândalo no restaurante e vai embora aos prantos. Fred deixa Teresa sozinha no restaurante e vai à casa de Goreti, mas ela não o recebe.

Rodrigo convida Nice para ser madrinha de seu casamento

Quarta-feira, 18 de maio

Rodrigo convida Nice para ser madrinha do seu casamento com Lígia. Américo sai do hospital e Goreti leva o português para sua casa. Alzira suspeita que o misterioso remetente das cartas vai chegar. Stela e Marilu fazem Oscar demitir Simone. Rodrigo dá um vestido para Nice usar no casamento. Nice experimenta o vestido e diz que o usará no dia do seu casamento com Rodrigo. Lígia chega ao quarto na hora. Lígia entra no quarto e age como se não tivesse escutado o que a babá disse. Rui manda Teresa procurar os papéis na fazenda. Tadeu tenta contar a Stela sobre Goreti, mas não consegue. Augusto diz a Nice que está preocupado com Alzira. Nice confessa ao pai que não tem coragem de prejudicar Lígia. Socorro ouve. Tadeu sugere a Simone que ela vá estudar no exterior. Paula pede perdão a Rodrigo.

Paula propõe a Nice que se unam contra Lígia

Quinta-feira, 19 de maio

Rui aconselha Paula a seduzir Rodrigo. Teresa vai à fazenda de Fred procurar os papéis. Simone briga com Goreti, sai de casa e pede carona a Olavo. Paula propõe a Nice que se unam contra Lígia. Nice não aceita a proposta de Paula. Rodrigo escuta a conversa das duas. Júlio conta que Simone saiu com Olavinho e Goreti fica desesperada. Simone telefona para Nice e diz que fugiu de casa. Rodrigo promete dar retaguarda para Ricardo não se casar com Paula. Os jovens se unem para procurar Simone. Fred conta a Teresa que Rui está envolvido com tráfico de drogas. Simone vai à mansão atrás de Tadeu. Nice percebe que a menina bebeu e não a deixa entrar. Olavinho leva Simone para a fazenda de Fred. Goreti vê Teresa saindo da fazenda. Rodrigo aparece no quarto de Nice e lhe propõe um brinde.

Rodrigo e Nice saem para jantar

Sexta-feira, 20 de maio

Lígia telefona para o celular de Rodrigo e quebra o clima entre ele e Nice. Simone volta para casa. Tadeu tenta convencer Goreti a deixar Simone ir morar no exterior. Rodrigo convida Nice para jantar fora. Rodrigo recebe uma foto de Ciro numa mesa de jogo e desconfia. Fred tenta se explicar com Goreti, mas ela não quer ouvi¬-lo. Fred encontra Cida. Socorro ouve Nice dizer a Tadeu que vai ao restaurante com Rodrigo e avisa Paula. Helena e Júlio flagram Nice e Rodrigo no restaurante. Paula conta a Lígia sobre o jantar dos dois e Marilu decide conferir de perto.Ciro pede a Lígia que não acredite em Paula. Marilu convence a filha a ir à mansão esperar por Rodrigo. Paula vai junto. Helena consola Júlio. Tadeu avisa Rodrigo que Lígia, Marilu e Paula estão na mansão esperando por ele. Américo pede a Goreti que case com ele. Rodrigo inventa que Nice passou mal e que ele a levou ao médico. Paula passa por mentirosa na frente de todos e sai furiosa. Tadeu conta a verdade a Stela. Fred vai à casa de Teresa e a acusa de ter pegado os papéis da fazenda. Stela dá uma bronca em Nice e Tadeu defende a babá. Simone aparece com o cabelo pintado de verde e argola no nariz. Nice esbofeteia Socorro e Rodrigo aparece.