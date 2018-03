Paula diz a Rodrigo que está grávida em 'Anjo Mau'

Nice e Rodrigo. Foto: Dilvulgação/Rede Globo

Paula diz a Rodrigo que está grávida

Segunda-feira, 13 de junho

Rodrigo leva Nice até seu quarto, deita-se ao seu lado, a beija e vira de costas. Augusto diz a Nice que está desconfiado de que Alzira está sendo ameaçada. Américo e Goreti fazem a mudança para o casarão. Um político aconselha Rui a sumir, porque ele corre risco de ser investigado por uma CPI. Ricardo se anima ao ver Vivian começar o estágio na indústria. Fred vê uma pasta na mesa de Rui enquanto Ciro propõe ao corrupto a compra das ações de Ricardo. Clô e Elisinha ficam pasmas ao ver Goreti chegar com Américo ao casarão. Paula comunica a Rodrigo que está grávida.

Rodrigo decide casar com Nice na igreja

Terça-feira, 14 de junho

Rodrigo expulsa Paula do escritório e avisa que não quer saber dela nem sem filho nem com filho. Alzira pede a Nice que volte para casa. Nice e Augusto ficam intrigados com a comoção de Alzira. Clô descobre que Goreti abrirá sua casa de noivas no casarão. Rui não aceita vender as ações a Ciro. Rodrigo conta a Nice sobre a gravidez de Paula e pede a ela que o ajude. Fred encontra Goreti no casarão e os dois se emocionam. Rodrigo decide casar com Nice na igreja. Ivan comunica a Vivian que vai morar na Itália. Ela chora. Ricardo aproveita para consolá-la. Rodrigo leva Nice para a cama.

Luís Carlos rompe namoro com Lígia

Quarta-feira, 15 de junho

Rodrigo e Nice se amam. Stela fica indignada por Rodrigo ter consumado o casamento. Socorro conta a novidade a Paula. Bruno aconselha Rui a denunciar todos os envolvidos no escândalo. Rui fica furioso ao ouvir a ideia do filho. Goreti expulsa Olavinho do casarão. Rodrigo decide pedir a Clô que transforme Nice numa dama. Lígia procura Rodrigo e diz que ainda o ama. Fred pede ajuda a Teresa para desmascarar Rui, mas ela só aceita se ele se casar com ela depois. Luís Carlos rompe o namoro com Lígia e Rodrigo aparece para fazer as pazes com ela.

Nice exige que Teresa ajude na lista do casamento

Quinta-feira, 16 de junho

Rodrigo convida Lígia para ser sua madrinha de casamento. Ela agradece, mas recusa o convite. Rui resolve lançar Olavinho candidato político. Ivan se despede de Vivian. Ela chora e Ricardo tenta consolá-la. Nice exige que Teresa ajude a fazer a lista de convidados para o casamento. Luís Carlos explica a Rodrigo que foi ele quem forçou o beijo em Lígia. Nice explica a Alzira que Tadeu pediu a ela que não convidasse Goreti para seu casamento. Luís Carlos aconselha Nice a abrir o jogo com Rodrigo. Nice diz ao marido que precisa ter uma conversa séria com ele.

Nice entra na igreja e não vê nenhum convidado

Sexta-feira, 17 de junho

Rodrigo não se interessa em ouvir a confissão de Nice. Stela sonha com o pai e decide que todos devem se mudar da mansão. Augusto diz que não vai ao casamento e Rodrigo o demite. Américo contrata Augusto como seu motorista. Teresa guarda um documento que Rui lhe deu para assinar. Alzira abençoa Nice e as duas se abraçam. Cida passa mal e Vivian e Ricardo a levam para o hospital. Helena reúne os amigos no seu apartamento. Nice entra na igreja e vê que não há nenhum convidado. Só Rodrigo e o padre aguardam no altar.