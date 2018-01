Eduardo flagra beijo entre Paula e Ricardo em 'Anjo Mau'

Foto: Reprodução/Rede Globo

Segunda-feira, 11 de abril

Eduardo vê Paula e Ricardo se beijando

No capítulo da novela Anjo Mau de segunda-feira, dia 11 de abril, Nice pega o bilhete e guarda em seu bolso. Rodrigo decide ir comer fora de casa e Nice não gosta. Ciro diz que Rui não vai conseguir entrar nas empresas de Eduardo. Eduardo pede para Rodrigo não magoar seus irmãos. Eduardo começa a passar mal. Simone e Tadeu são apresentados. Nice faz um telefonema para Rodrigo e diz que o pai dele não está passando muito bem. Eduardo decide sair para caminhar e ao ver Ricardo e Paula se beijando sente um forte aperto no coração e cai no chão.

Terça-feira, 12 de abril

Eduardo pede respeito entre os filhos

No capítulo de terça-feira da novela Anjo Mau, Rodrigo chega correndo em sua casa e corre para ajudar o seu pai Eduardo. Ele é levado até o hospital. Nice começa a ficar preocupada com o estado de saúde de Eduardo e fica com medo de ele não resistir. Eduardo pede para Estela sair do seu quarto pois quer falar com Rodrigo e Ricardo. Paula fica preocupada com o que pode acontecer. Eduardo pede para os filhos se respeitarem. Eduardo manda chamar todos os filhos, não resiste e acaba partindo.

Quarta-feira, 13 de abril

Nice avisa Teresa do encontro entre Ricardo e Paula

Na quarta-feira na novela Anjo Mal da Globo, depois de um mês a família de Eduardo vai até a missa em homenagem. Helena dá apoio a Ricardo. Nice conversa com Rodrigo e diz que também é órfã e que sente bastante a falta de uma família. Teresa vai conversar com Estela e diz que Rodrigo e Paula deveriam marcar logo a data do casamento. Nice escuta quando Paula e Ricardo marcam um encontro. Nice decide contar para Teresa que Ricardo marcou de se encontrar com Paula no museu. Helena vai mais uma vez até a oficina de Júlio. Teresa vê quando Ricardo e Paula estão se beijando.

Quinta-feira, 14 de abril

Ricardo anuncia seu casamento com Helena

No capítulo de quinta-feira da novela Anjo Mau do Vale a Pena Ver de Novo da Globo, Teresa pega Paula e a leva para conversar com o pai. Rui agride a filha. Rodrigo não gosta nem um pouco de saber que Eduardo deixou a maior parte das ações para Ciro. Nice nota uma grande confusão na mansão e acredita que seja por causa de Paula e Ricardo. Ricardo vai conversar com Rui e acaba dizendo que quer se casar com Paula. Rui manda chamar a filha e ela diz que vai se casar com Rodrigo. Rodrigo quer entrar na justiça contra a decisão de seu pai. Nice deixa cair um balde de gelo no chão ao escutar que Ricardo vai se casar com Helena.

Sexta-feira, 15 de abril

Frederico vai falar com Ricardo e o ameaça

Na novela Anjo Mau do dia 15 de abril, sexta-feira, Nice alega que não está passando muito bem e ganha um dia de folga. Júlio questiona Nice sobre o que ocorreu e ela tenta disfarçar. Rodrigo chama Lígia para ser a sua madrinha de casamento com Paula. A moça fica muito triste, mas aceita o convite. Helena recebe o conselho de um tio para não se casar com Ricardo. Nice conversa com Júlio e diz que vai se casar com ele. Teresa finge não conhecer Cida. Frederico vai até a casa de Ricardo e diz que não vai deixar ele se casar com Helena pois sabe que ele tem um relacionamento com Paula.