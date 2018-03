Nice pede ajuda a Teresa para aprender a se impor em 'Anjo Mau'

Foto:

Nice pede ajuda a Teresa para aprender a se impor

Segunda-feira, 06 de junho

Rodrigo briga com Nice. Clô e Frederico encontram um bilhete no paletó de Otávio incriminando Rui. Tadeu revela a Ricardo que é o pai de Simone. Luís Carlos pede Lígia em namoro. Paula humilha Nice e diz que não tem mais medo de suas ameaças porque está esperando um filho de Rodrigo. Augusto pede a Rodrigo que anule o casamento. Ricardo fica pasmo ao ouvir a história de Tadeu sobre seu romance com Goreti. Lígia aceita namorar Luís Carlos. Nice pede ajuda a Teresa para aprender a se impor na mansão. Fred pede a Rodrigo que o ajude a publicar no jornal de seu tio a denúncia contra Rui. Dora avisa Rui. Nice pede perdão a Júlio por tê-lo feito sofrer. Nice vai à casa de Alzira e pede para ela tirar as cartas.

Alzira diz que Nice foi responsável por morte de Eduardo

Terça-feira, 07 de junho

Nice vai conversar com Luís Carlos e vê o homem que entrou no quarto de Téo. Luís Carlos corre atrás do homem, mas ele consegue fugir. Alzira fica nervosa, e Nice e Luís Carlos percebem. Teresa procura Fred e diz que quer se separar de Rui. Fred aconselha Teresa a reunir provas contra Rui. Alzira joga cartas para Nice e diz que ela foi a responsável pela morte de Eduardo. Rodrigo chega em casa bêbado, após ter saí¬do com uma garota de programa. Rui lê nos jornais que seu nome está associado à morte de Otávio.

Augusto quer levar Nice de volta para casa

Quarta-feira, 08 de junho

Roserval dispensa a ajuda de Rui em sua campanha política. Augusto não suporta ver o sofrimento de Nice na mansão e decide levá-la de volta para casa. Rodrigo aparece e não deixa Nice ir embora com o pai. Augusto implora para que Rodrigo proteja Nice. Clô fica arrasada ao preparar sua mudança. Ciro alerta que Rui pode usar as armas que tem contra Ricardo para entrar de sócio nas empresas Medeiros. Rui aciona seus advogados. Dora descobre com quem Ciro se encontrou e conta a Rui. Bruno não gosta de ver Ricardo conversando com Simone. Nice pede a Beny e Vivian que a deixem com cara de rica.

Helena beija Júlio

Quinta-feira, 09 de junho

Helena beija Júlio. Rui chantageia Ciro para ele vender suas ações na empresa. Rodrigo leva Nice ao restaurante onde estão Lígia e Luís Carlos. Rodrigo beija a mão de Nice. De¬pois, irritado, a leva embora do restaurante. Stela e Marilu defumam a mansão e criam uma grande fumaça que é confundida com incêndio pelos empregados. Ciro enfrenta Rui e não cede às suas chantagens. Rodrigo sugere que Nice compre lingerie.

Nice vai até boate atrás de Rodrigo

Sexta-feira, 10 de junho

Vivian ganha um estágio numa indústria, mas ela não sabe que é a dos Medeiros. Em Portugal, Américo diz a Goreti que aquela é sua última viagem. Rui consegue as ações de Ricardo. Cida diz a Alzira que um homem careca perguntou por ela na padaria. Augusto desconfia. Nice vai à boate atrás de Rodrigo e o chama de volta para casa. Rodrigo humilha Nice, mas está tão bêbado que acaba concordando em voltar para casa com ela. Depois de tomar banho, Rodrigo entra no quarto e cobre Nice, que já está dormindo, mas ele resolve dormir no escritório.