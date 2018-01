Anjo Mau - Capítulo de terça-feira, 5 de abril

Olavinho e Luís Carlos discutem na festa. Luís Carlos se encanta por Lígia. Simone fica com ciúmes. Bruno leva Vivian à festa na mansão. Rui e Teresa morrem de vergonha porque a namorada do filho é negra. Nice vai ao quarto de Rodrigo com duas taças de champagne. Rodrigo manda Nice sair do quarto e não faz o brinde com ela. Ricardo chega em casa furioso porque Helena não quis falar com ele. Passam-se dias. Júlio conserta o carro de Clô e, quando vai entregá-lo, conhece Helena. Nice e Alzira discutem. Júlio consola a namorada. Eduardo faz Rodrigo prometer que sempre irá proteger e perdoar Ricardo. Nice confessa a Luís Carlos que está apaixonada por Rodrigo. Cida passa mal quando Vivian lhe diz que Bruno é filho de Teresa Novais. Eduardo e Clô saem para tomar chá. Tadeu vê Goreti e fica tenso. Augusto ouve Nice dizer que vai conquistar Rodrigo.