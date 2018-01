Anitta dividirá palco com ex-Spice Girl

A cantora britânica Mel C e Anitta divirão o palco do Música Boa Ao Vivo, no Multishow. Foto: Marck Blinch/Reuters / instagram.com/anitta

Anitta e Mel C, ex-Spice Girl, estarão juntas no final de junho no programa Música Boa Ao Vivo, no Multishow, no qual Anitta é apresentadora. Elas devem cantar alguns hits das Spice Girls, sucesso nos anos 1990.

A informação é de Ancelmo Gois, jornalista do jornal O Globo. Segundo a coluna, foi a produção da cantora inglesa que entrou em contato com o Multishow. Mel C fará pequenos shows em São Paulo e no Rio nos dias 24 e 25 de junho.

Veja o single mais recente da carreira solo de Mel C.