Anitta canta com Zélia Duncan e dança ao som de Jorge Aragão no Música Boa Ao Vivo

Zélia e Anitta interpretam 'Pagu' Foto: Multishow/ Divulgação

Anitta recebe nesta terça-feira, 31, convidados especiais no Música Boa Ao Vivo 2016, programa que o Multishow transmite a partir das 20h30. No ensaio realizado nesta tarde, a cantora interpretou algumas músicas em dueto com Zélia Duncan e dançou samba de gafieira ao som de Jorge Aragão. Outro participante desta edição será Diogo Nogueira.

Zélia brincou com sua visita ao programa. "Demorei, mas vim na terceira temporada! Acho que é porque vocês convidam em ordem alfabetica", disse aos risos. Entre as musicas que ela vai interepretar estão 'Catedral', 'No Meu País' e 'Enquanto Durmo', além de 'Pagu', canção que Anitta e ela ensaiaram.

Sobre o recente álbum lançado por Zélia, 'Antes do Mundo Acabar', ela disse que sempre quis fazer um disco de samba. "Nao sabia se ia dar certo, finalmente saiu e tenho otimas parcerias, das 14 faixas, 9 sao ineditas, estou muito feliz com o resultado", afirmou a cantora, que assinou faixas no álbum com nomes como Xande de Pilares, Zeca Baleiro e Arlindo Cruz.

O professor de dança Patrick Carvalho também vai participar do programa. Anitta e ele dançaram ao som de 'Malandro' enquanto Jorge Aragão cantava.