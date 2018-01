Animação ‘previu’ em 2006 candidatura de Oprah à presidência dos EUA

A animação 'The Boondocks' previu em 2006 que a apresentadora Oprah Winfrey será eleita como presidente dos Estados Unidos em 2020 Foto: Cena da série 'The Boondocks'/Adult Swim

A maioria das pessoas sabem que a série Os Simpsons é conhecida por prever acontecimentos e eventos futuros. Quando a emissora CNN revelou nesta última segunda-feira, 8, que a magnata da mídia Oprah Winfrey está pensando em se candidatar à presidência dos Estados Unidos, internautas já começaram a pesquisar os episódios da série para ver se achariam alguma referência sobre o assunto.

Mas foi na animação norte-americana The Boondocks, que foi ar entre 2005 e 2014 e transmitida aqui no Brasil pelo canal Sony, que previu a candidatura e eleição de Oprah em 2020. No episódio Return of the King, lançado em 2006, a trama explora uma linha do tempo alternativa em que Martin Luther King sobrevive à tentativa de assassinato.

No final do episódio, a série ‘prevê’ que um momento de conturbação social vai acontecer nos Estados Unidos nesta década e culminaria com Oprah sendo eleita presidente do país em 2020. No Reddit, os usuários repercutiram a previsão. “Vou salvar essa imagem para caso ela realmente seja eleita”, disse um comentário. “Se vocês realmente a elegerem…”, alertou outro redditor.

