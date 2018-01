André Marques é novo apresentador do 'The Voice Kids'

André Marques é confirmado como apresentador da segunda temporada de 'The Voice Kids'. Foto: Reprodução/Instagram

A Globo confirmou o novo apresentador da segunda temporada do The Voice Kids: André Marques. Ele vai substituir Tiago Leifert, que irá para o comando do Big Brother Brasil, após Pedro Bial ter deixado o posto.

O programa estreia em janeiro de 2017 e, até lá, Marques continua apresentando o É de casa, exibido aos sábados na emissora. Os jurados da nova temporada do reality ainda não foram confirmados.

Anteriormente, o apresentador Márcio Garcia e a cantora Anitta eram os mais cotados para comandar a versão infantil da competição. Por isso, a novidade pegou os telespectadores de surpresa e, nas redes sociais, muitos usuários não reagiram bem à escolha da emissora:

Acho q o André Marques não combina com #TheVoiceKidsBr. Acho q o Márcio Garcia tem + jeito/talento pra apresentar esse pgm. — Roberta Gonçalves (@Robertagbetty) 13 de setembro de 2016

Nota 0: André Marques ser o substituto do Leifert no #TheVoiceKidsBR quando o nome ideal era Márcio Garcia. AFFFFFFFFFFFFFFFF — Omar Tá No Ar (@lipelitoral99) 13 de setembro de 2016

André Marques substituirá Thiago Laifert no The voice kids. pic.twitter.com/ZiE0mwovfa — Leona Cutruvia (@LeonaDivaa) 13 de setembro de 2016

n vo suportar andre marques no the voice kids — m (@marcosluizx) 13 de setembro de 2016

"André Marques substitui Tiago Leifert no The Voice Kids" tem que tocar "André Marques que fez o mocotó! Que bom!" na abertura — pedro (@pedrobelem) 13 de setembro de 2016