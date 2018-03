Ana Paula, ex-BBB expulsa do reality, ganha papel em 'Haja Coração'

Foto: Augusto Carneiro/Divulgação

Personagem controversa da 16ª edição do Big Brother Brasil, que chegou a ser expulsa por agredir outro participante, a jornalista Ana Paula Renault fará uma participação especial na novela Haja Coração, da Globo.

De acordo com a emissora, ela interpretará a si mesma e entrará na história para armar uma confusão com Leonora Lammar, personagem de Ellen Rocche que, na trama, também é uma ex-BBB.

"Recebi um telefonema da produtora de elenco da novela perguntando se eu gostaria de fazer uma participação. Oi?! Mesmo se eu tivesse milhares de compromissos desmarcaria todos para ter essa oportunidade! Conversamos um pouco e ela explicou que o próprio Daniel Ortiz vai escrever a cena para mim... Gente!!! Venci na vida! Adeus!!! (risos)", disse Ana Paula ao site Gshow.

Logo após ser expulsa do BBB, Ana Paula assinou contrato com a Globo e virou repórter do Vídeo Show. Sua participação no programa chegou ao fim e o diretor Boninho já disse no Twitter que ela deverá ser encaixada em outro programa da casa.

"Jamais me imaginei atuando em uma novela. É simplesmente o sonho de qualquer telespectador! Poder conhecer os bastidores, saber o que se passa por trás das câmeras, conhecer e contracenar com grandes atores... Estou feliz demais! Espero corresponder às expectativas e deixar a Leonora furiosa!", prometeu ela, que não pretende ingressar em definitivo na dramaturgia da Globo. "Sinceramente, este não é o meu foco. Para ser atriz é preciso estudo e dedicação. Além de muito talento, claro!", disse.