Ana Maria se confunde e fala sobre o show de 'Adriana' Grande

Ana Maria Braga, em vez de falar Ariana Grande, chamou a cantora de Adriana Foto: Cedida pela assessoria de imprensa da Globo

Parece que Ana Maria Braga não é muito boa com nomes. Depois de chamar Simaria, da dupla com Simone, de Maraira, nesta segunda-feira, 5, ela se referiu à Ariana Grande como Adriana Grande.

A apresentadora comentava o show #OneLoveManchester, feito pela cantora no último domingo, 4, para arrecadar fundos para as famílias daqueles que perderam pessoas no atentado em Manchester.

Como sempre, a internet não perdoou a gafe da apresentadora: 'Adriana Grande' é um dos temas mais comentados do Twitter.

Ana Maria Braga chamando Ariana Grande de Adriana Grande... muito anos conversando com uma ave deixa a pessoa meia louca mesmo hahahahaha — Isaac Nervoso (@IsaacNervoso) 5 de junho de 2017

Gosto muito da cantora e atriz Adriana Grande — goodbye, Caio (@clr_ments) 5 de junho de 2017

Adriana Grande é a nova Simone e Maraíra. pic.twitter.com/jIzQzgIV0z — Bruno (@BrunoQueDisse) 5 de junho de 2017

Namaria só paga micão mesmo né Adriana Grande pic.twitter.com/bAuIVE7P2B — THATS (@Lsbica5) 5 de junho de 2017

Primeiro a globo chama a turnê de ''menina perigosa'' e agora chama a ari de Adriana grande tô tipo pic.twitter.com/6jCakyCTQy — Cláudio Fabrício (@ClaudioBricio) 5 de junho de 2017

Did a Brazilian presenter actually call Ariana "Adriana Grande" on tv show today? Omg — ??nessa (@ARlBLESS) 5 de junho de 2017

"Uma apresentadora brasileira realmente chamou Ariana de 'Adriana Grande' em um programa hoje? Meu deus", escreveu uma fã.

Who is Adriana Grande? Why it can be trending? pic.twitter.com/goDpjcB469 — ist (@fabulouisst91) 5 de junho de 2017

Outro usuário do Twitter ficou confuso com a repercussão do caso: "Quem é Adriana Grande? Por que está nos assuntos mais comentados?"

Relembre outras gafes da apresentadora: