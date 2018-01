Ana Maria critica a matança de macacos: 'É ignorância. Burrice'

A apresentadora Ana Maria Braga. Foto: Raquel Cunha / Globo

A apresentadora Ana Maria Braga criticou a atitude de parte da população que tenta matar macacos para dizimar a febre amarela. Na última semana vieram à tona imagens de bananas com comprimidos de veneno no Rio de Janeiro e em São Paulo. A prática repete um comportamento do ano passado, também na época em que a doença estava se espalhando. A apresentadora do Mais Você afirma que a atitude é ignorante. “É burrice”, disse ao vivo na edição desta segunda, 22.

Ela lembrou que a mídia explica insistentemente que não é o macaco que transmite a doença. “Ela é transmitida por mosquitos”. “Matar macaco achando que isso vai ajudar a diminuir os casos de febre amarela nos humanos é burrice, não vou falar nem que é ignorância”.

No Twitter, internautas apoiaram a apresentadora. Veja alguns tuítes.

Amando a mijada da Ana Maria Braga em quem mata os macacos achando que eles transmitem a febre amarela — Renata #teamtrixie (@whoisrenatis) 22 de janeiro de 2018

Vale o alerta de Ana Maria Braga no seu programa hoje: "Povo matando micos, macacos em SP, RJ e regioes... https://t.co/m8tDwcATZb — Vilmondes Santos (@vilmondespep) 22 de janeiro de 2018