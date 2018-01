Ana Maria Braga serve de obstáculo para ciclista e deixa espectadores nervosos

A apresentadora costuma passar por situações engraçadas no 'Mais Você' Foto: Globo/João Cotta

Ana Maria Braga parece não ter medo de virar meme, nem de se machucar ao vivo. Na manhã desta quinta-feira, 11, a apresentadora se submeteu a uma atividade bastante arriscada: um profissional fez manobras com uma bicicleta enquanto ela servia de obstáculo, deitada no chão do estúdio.

Com riso nervoso, Ana Maria levou a situação com mais tranquilidade do que muita gente esperava. Os espectadores ficaram nervosos e, claro, tuitaram muito sobre o momento.

A própria Globo divulgou um gif da cena imediatamente após a manobra acabar e Ana Maria sair ilesa. Veja algumas reações:

Bom dia com adrenalina!!! Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16) em Mai 11, 2017 às 5:49 PDT

Namaria pelo amor de DEUSuuuuu sai daí!! #MaisVocê — Prethaty (@prethaty) 11 de maio de 2017