Ana Maria Braga faz denúncia ao vivo contra propaganda que insinua sua morte

A apresentadora denunciou a propaganda que insinua sua morte para vender um remédio de emagrecimento. Foto: Reprodução/Globo

Na manhã desta segunda-feira, 13, durante a exibição do Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga denunciou um golpe na internet que utiliza a sua imagem para a venda de um produto de emagrecimento.

"Eles colocam um chamariz qualquer com pessoas conhecidas. Você morde a isca e acaba lendo a propaganda do produto. Isso é uma senhora sacanagem. Eu não acredito no produto, eu não tomo e não tomarei", alertou Ana.

A propaganda usa a imagem de Ana, fazendo uma chamada que anuncia sua 'falsa morte' e no momento em que o internauta clica sobre a imagem, ele é direcionado para a venda de produtos de emagrecimento, que acompanha uma matéria falsa citando o emagrecimento da apresentadora através do produto em questão.

Indignada a apresentadora disse que não tem nenhum vínculo com o produto e que já tentou de tudo para retirar os anúncios, mas foi em vão.

"Eu já fiz tudo que eu podia. A gente não tem com quem falar, não tem pra onde ir. Eu fico recebendo ligação pra saber o que aconteceu. Pra que, gente?", ressalta a apresentadora.