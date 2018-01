Ana Maria Braga deixa cair uma mosca em receita e tenta disfarçar

Foto: Reprodução/Twitter

Ana Maria Braga cometeu uma gafe em seu programa na Rede Globo, o Mais Você, veiculado na manhã desta terça-feira 12. Durante o preparo de caramelo de banana, a apresentadora adicionou uma dose de manteiga que veio junto de uma mosca. Depois de alertada por Louro José, ela retirou a porção que havia colocado, que incluia o inseto, e tentou disfarçar: "Era um queimadinho no fundo".

Em seguida, Ana Maria brincou com a situação e contou que sua mãe lhe dizia que comer formiga fazia "bem para a vista". Os convidados do programa provaram a torta feita pela apresentadora, com a cobertura de caramelo de banana, e aprovaram a receita.

Confira abaixo reações na internet ao deslize:

Gente caiu uma mosca dentro da receita da Ana Maria Braga hoje kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk #MaisVoce pic.twitter.com/rtYfoLnt5f — Pai Boninho (@PaiBoninho) 12 de julho de 2016

Segundo a Ana Maria Braga essa mosca aí é um queimadinho do fundo kkkkkkk #MaisVoce #MoscaNaReceita pic.twitter.com/EocZ0bBShB — Marcelo Sarmento (@FalaSarmento) 12 de julho de 2016

ana maria braga eh o doctor who brasileiro pensem sobre — gui... (@allonsygui) 12 de julho de 2016

nada supera o gif da ana maria braga sendo atropelada pelo carro que anda sozinho — rock wins (@mandaIorian) 12 de julho de 2016

"mosca cai no bolo da Ana Maria Braga e ela diz que é só um queimadinho" rindo até superar — ✨wellington (@iaewell) 12 de julho de 2016

Se no programa da Ana Maria Braga tem mosca na comida imagine nessa cantina que vc come coxinha... — Diego França (@diegofrancaf) 12 de julho de 2016

hj eu to só aquela mosca na panela da ana maria braga — júnior (@_andradett) 12 de julho de 2016

amo/sou ana maria braga, melhor pessoa!!!! — luana (@birchessss) 12 de julho de 2016

Ana maria braga fez um bolo de mosca kkkkkkkkk — Sheila Albuquerque (@sheilovskyyy) 12 de julho de 2016