Ana Maria apresenta programa em set de 'Deus Salve o Rei' e agita internet

Ana Maria visitou os bastidores da novela 'Deus Salve o Rei' e agitou a internet. Foto: Twitter/@/MaisVoce_Globo

A estreia da novela Deus Salve o Rei é na terça-feira, 9, mas já nesta sexta, 5, a apresentadora Ana Maria esteve no set de filmagens da trama, nova produção da Globo que está chamando a atenção pela tecnologia envolvida.

No primeiro bloco de seu programa, a apresentadora andou pelo set e conversou com diretores e produtores da novela. Eles mostraram alguns bastidores e falaram sobre técnicas da produção da trama, que segundo a opinião de internautas segue a linha da série Game Of Thrones, sucesso no mundo todo.

Ana Maria foi chamada de rainha e chamou a atenção da internet. O E+ selecionou alguns dos memes e tuítes mais divertidos.

Primeira imagem de Ana Maria Braga com o elenco de Game of Thrones #MaisVoce #GOT pic.twitter.com/ubTY89od6J — Meme é Vida (@MemeeVida) 5 de janeiro de 2018

Veja imagens de Daenerys Targaryen antes e depois da longa espera pela última temporada de GOT. #GameofThrones #MaisVocê pic.twitter.com/FYmHy47ydx — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) 5 de janeiro de 2018

Namaria Targaryen, A Primeira de Seu Nome, Mãe do Papagaio, Fazedora de Comida, A Que Traz as Mensagens Matutinas. #GOT #MaisVoce pic.twitter.com/tm2LJ9ESph — Andrei Cavalcanti (@Andrei_Cav) 5 de janeiro de 2018

Já podem deixar a Ana Maria fixa no elenco da novela, seria uma boa matriarca #MaisVoce pic.twitter.com/kcrlYXuJ9j — Carminha Sincera (@RainhaCarminha) 5 de janeiro de 2018

Spoiler: Ana Maria Braga será mãe de Daenerys em próxima temporada de GOT https://t.co/iLz7crhXcL — Sensacionalista (@sensacionalista) 5 de janeiro de 2018

