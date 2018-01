Ana Hickmann se emociona em seu retorno ao programa 'Hoje em Dia'

A apresentadora se emocionou em sua volta no 'Hoje em Dia'. Foto: Reproduçã/Twitter

A apresentadora Ana Hickmann voltou ao comando do programa Hoje em Dia da Record, na manhã desta terça-feira, 31, depois de uma semana afastada para se recuperar da tentativa de assassinato que sofreu em Belo Horizonte (MG).

O jornalista César Filho, um dos apresentadores da atração, aproveitou o momento para fazer um depoimento sobre a volta de Ana. "Hoje é um dia que misturamos alegria e também comoção, um dia muito feliz porque a Ana está de volta. Na minha modesta opinião, o Hoje em Dia não existe sem você", comentou Filho. "Seja muito bem-vinda".

Visivelmente emocionada, Ana Hickmann agradeceu todo o apoio que recebeu nos dias que se passaram após o atentado. "Obrigada. Essa é a palavra que eu mais repito nesses últimos dias. Obrigada a Deus por ter me dado essa chance de continuar aqui hoje com vocês, estou muito feliz'', declarou a apresentadora.

Ana também agradeceu a Gustavo Corrêa, seu cunhado, por ter salvo a sua vida e a de sua assessora, Giovana Oliveira, durante o atentado. "O Gustavo foi muito corajoso, e o cabeleireiro que estava fora do quarto também nos ajudou."

Ana agradeceu em rede social por estar ao lado de seu filho e seu marido, além de todo o apoio que recebeu. Foto: Reprodução/Instagram

Há alguns dias, Ana voltou a publicar em suas redes sociais. Em foto postada no Instagram, ela aparece ao lado do marido, Alexandre Corrêa, e do filho, Alexandre, e agradece por estar junto à família, além de informar que sua cunhada, Giovana, baleada duas vezes no ocorrido, já está se recuperando.