Ana Carolina tem reação inusitada ao ouvir pergunta sobre orgasmo feminino

A cantora Ana Carolina foi uma das atrações do 'Altas Horas' deste sábado, 26 Foto: Reprodução

"Um amigo meu...". Não, desta vez não foi assim que a pergunta para a sexóloga Laura Muller, no "Altas Horas" conquistou a atenção do público. No último sábado, 26, um rapaz questionou “Por que as mulheres demoram mais para chegar ao orgasmo que o homem?”. Imediatamente, Ana Carolina deu uma grande e alta risada e "Resposta dada?" emendou Serginho Groismann.

Depois a cantora explicou sua reação à plateia. "Existe uma obrigação do homem de ter a ereção, porque senão ele fica mal com a mulher. E a mulher também tem uma necessidade muito grande de ver a ereção. Então a coisa visível dentro da transa é a ejaculação do pênis, é o que se vê. Elas têm que mostrar para o homem quando elas não estão sentindo prazer e quando estão sentindo prazer. Assim elas mostram ao parceiro a realidade. Tem que ensinar o parceiro também. Não pode ficar ali tentando fazer tudo por ele. Se for assim, daqui a pouco você tem cinquenta anos e nunca conseguiu gozar”, afirmou Ana Carolina.

Após a fala da cantora, o apresentador do programa global disse "É isso mesmo” e dispensou a sexóloga.