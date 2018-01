'America First, Brazil second': novo quadro de 'Tá No Ar' satiriza discurso de Trump

America First, Brazil Second: novo quadro do 'Tá No Ar' viraliza nas redes sociais Foto: Reprodução/Globo Play

No último sábado, 11, a Globo divulgou um quadro do Tá No Ar que manda uma mensagem do Brasil para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a fim de fazer com que os dois países sejam aliados.

O vídeo, intitulado 'Hey, Mr. Trump: America First, Brazil Second' ('Ei, senhor Trump: America primeiro, Brasil em segundo') apresenta diversas características e situações do Brasil fazendo referência ao discurso de posse de Trump, no dia 20 de janeiro, em que ele disse que 'os EUA estariam sempre em primeiro lugar'.

Primeiro, o narrador Marcelo Adnet fala sobre a Amazônia e diz que o País "está ficando mais calor a cada dia, mas o conceito de aquecimento global é uma invenção dos chineses" e que, por conta do clima, "nós somos naturalmente bronzeados, como você", tudo em inglês com legenda em português.

O quadro continua falando sobre as 'semelhanças' entre os EUA e o Brasil. "Você tem um animal voador como símbolo de seu país, nós também, chama-se Aedes Aegipty, e ele transmite dengue, zika, chikungunya e febre amarela, ele é um assassino, você vai amá-lo, ele mata mais do que armas na América", diz o vídeo.

Referindo-se ao fato de Trump ter recebido menos votos que Hilary Clinton e, mesmo assim, ter sido eleito (devido às regras eleitorais dos EUA), o vídeo menciona que o atual presidente Michel Temer "também não foi eleito pela maioria da população, aliás, ele sequer foi eleito para presidente" e que ele "também tomou o lugar de uma mulher".

Mas a comparação com políticos não termina por aí e o quadro diz que Trump tem que conhecer João Doria, atual prefeito de São Paulo. "Ele foi apresentador do programa de TV 'O Aprendiz' e ele também é apaixonado por muros, assim como você. Você os constrói, nós sabemos, mas ele os pinta. Ele é o maior e o mais cinza", diz o vídeo.

O quadro, que pode ser assistido neste link, vai ao ar nesta terça-feira, 14, no Tá No Ar. Mas, antes mesmo da exibição na TV Globo, o vídeo já virou assunto nas redes sociais após a divulgação.