Amazon anuncia série sobre ‘Senhor dos Anéis’

Amazon tem planos de fazer série sobre 'Senhor dos Anéis' com várias temporadas Foto: Reprodução de cena de 'Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel' (2001) / Warner Bros.

A série de televisão sobre Senhor dos Anéis virou realidade.

A Amazon anunciou nesta segunda-feira, 13, que adquiriu os direitos televisivos globais da série e que a produção terá várias temporadas. No início de novembro, a revista Variety já havia noticiado que a ficção de J.R.R. Tolkkien ganharia adaptação para a televisão.

Situada na Terra Média, a série deverá explorar novas histórias, precedentes a A Sociedade do Anel. A produção será realizada em parceria entre Amazon Studios, Tolkkien Estate and Trust (corpo que administra as propriedades de Tolkkien), HarperCollins (editora que publicou os livros do autor) e New Line Cinema, divisão dos estúdios Warner Bros. Entertainment.

O acordo firmado também envolve a possibilidade de haver un spin-off. “Senhor dos Anéis é um fenômeno cultural que capturou a imaginação de gerações de fãs pela literatura e as telonas”, disse Sharon Tal Yguado, Chefe de Séries de Roteiro da Amazon Studios.