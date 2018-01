Almeida diz a Petúnia que jamais a esqueceu em 'Escrava Mãe'

Foto: Divulgação/Record

Miguel perde a memória e é influenciado por Maria Isabel

Segunda-feira, 25 de julho

Almeida solta o braço de Juliana que está assustada e manda ela tirar a roupa. Maria Isabel irritada diante de Loreto que exige provas para acusar Almeida pelo sumiço do Miguel. Esméria vasculha pastas e gavetas. Almeida entra e Esméria se esconde embaixo da mesa. Alemida tira o paletó e joga sobre a mesa e Esméria consegue ver que o documento está no bolso da roupa. Rosalinda e Urraca estão sujas de torta e Sapião ajuda Urraca a se limpar. Juliana chora diante de Tia Joaquina que tenta consolá-la. Maria Isabel está inquieta, preocupada e anda de um lado para o outro. Maria Isabel pega o mapa de Miguel, ela observa o papel, intrigada. Juliana tem um pesadelo. Maria Isabel surpresa diante de Esméria que tem o documento em mãos. Almeida está nervoso diante de Teresa e pergunta sobre um documento que estava no paletó. Juliana encontra Maria Isabel e diz que assim que Almeida sair do quarto, ela vai procurar o documento. Esméria diz que não precisa mais pois já encontrou. Maria Isabel sai e Esméria encara Juliana, triunfante, antes de ir para a cozinha. Almeida vem do quarto e vê Juliana e já a pega pelo braço. Catarina recebe Quintiliano e diz que não quer interromper na história entre ele e Beatrice, mas não quer perder sua amizade. Juliana diz a Esméria que não deveria se meter na procura do documento e que agora Almeida desconfia dela e ameaça entregá-la caso Almeida volte a procurar. Osório encontra Genésio, que empilha sacos de açúcar e sente um pouco de dor da queimadura, mas se contém. Guilherme chega na câmara satisfeito, com uma pasta na mão. Loreto observa. Guilherme senta na cabeceira da mesa, no lugar do presidente. Belezinha vai até a fazenda procurar por Juliana e avisa do sumiço de Miguel. Juliana não se empolga muito devido aos últimos acontecimentos. Belezinha diz a Juliana que Miguel perdeu a memória e que só lembra de coisas influenciado por Maria Isabel. Belezinha diz a Juliana que se o ama, talvez esteja na hora de lutar por Miguel.

Almeida diz a Petúnia que jamais a esqueceu

Terça-feira, 26 de julho

Juliana parece atordoada diante de Belezinha que pede para lutar por Miguel. Maria Isabel procura por Átila para saber do sumiço de Miguel. Dália leva Jasmim até Urraca. Almeida flagra Guilherme e Petúnia se beijando e fica triunfante. Almeida dá um soco em Guilherme que revida. Juliana conversa com Tia Joaquina e se diz que foi injusta com Miguel. Maria Isabel fica interessada diante de Átila que diz que Osório conhecia o pai de Miguel e que também está atrás do mesmo mapa. Guilherme vai até o palacete de Catarina tirar satisfação pela vinda da princesa. Almeida diz a Petúnia que jamais a esqueceu e ela pede que Almeida largue a mulher pra viver com ela. Almeida pede ajuda a Petúnia pra derrubar Guilherme e ela recusa. Almeida conversa com Urraca que pensa em dar um sumiço em Jasmim. Átila vai até Urraca atrás de Jasmim. Osório tira o capuz de Miguel que pede um pouco de água. Osório pega um alicate e mostra pra Miguel, doentio.

Osório encontra Juliana na mata

Quarta-feira, 27 de julho

Zé Leão se espanta diante do pedido de Almeida para que mate Miguel. Juliana pede a Tito Pardo que procure por Miguel na mata. Osório ameaça arrancar os dentes de Miguel e pergunta do tesouro. Miguel diz não saber do que se trata e Osório bate em Miguel com o alicate. Rosalinda conversa com Violeta que não confia mais em Petúnia. Juliana está deitada, mas perdida em seus pensamentos. Filipa ensina Quintiliano algumas letras que presta atenção e desenha numa folha alguns fonemas e Filipa sorri. Violeta está espantada diante de Filipa que diz que Tomás quer Jean Pierre para um desafio. Osório caminha pela rua, um tanto receoso, numa área mais deserta, ele confere o papel que recebeu, espera um tempo e Almeida chega. Miguel está machucado, fraco, amarrado e amordaçado. Almeida diz a Osório que ele tem Miguel como cativo. Beatrice muito séria, recebe Catarina. Catarina revela que não há mais nada entre ela e Quintiliano, Beatrice fica brava e expulsa Catarina. Em seguida, Beatrice tem mais uma visita, desta vez, Urraca. Miguel consegue arrebentar a mordaça. Juliana caminha apressada pela mata, ela encontra algo no chão, é uma pulseira que Miguel usa. Juliana ouve gritos e segue na direção, até que alguém a segura, é Osório.

Osório amordaça Juliana junto com Miguel

Quinta-feira, 28 de julho

Osório pergunta o que Juliana está fazendo tão distante do engenho, ela responde que estava levando roupa pra lavar mas que se perdeu na mata. É quando eles ouvem um grito de Miguel por pedido de socorro. Osório se distrai e Juliana foge. Almeida fica nervoso com Loreto que não aceita a denúncia sobre Guilherme com Petúnia na câmara. Filipa vestida como homem diante de Bá Teixeira com uma barba falsa pronta para o desafio contra Tomás. Tito Pardo e Sapião adentram a mata apressados, procurando por Juliana. Osório surpreende e captura Juliana no esconderijo. Catarina vai até a câmara e diz a Guilherme que o encontro com a condessa será somente entre mulheres e que os homens terão que ficar do lado de fora. Osório arrasta Juliana até Miguel e lhe dá um chute fazendo-o calar. Juliana grita e Osório dá um tapa em seu rosto e a amordaça. Tomás avista Violeta chegando com Filipa vestida como Jean Pierre. Juliana e Miguel estão amarrados de costas um para o outro e amordaçados. Osório está furioso diante deles. Rosalinda desfila na vila com sua roupa recatada. Algumas pessoas passam por ela e se espantam. Loreto diz a Rosalinda que ela não poderá fazer a recepção para a condessa. Juliana e Miguel ouvem Sapião gritar do lado de fora, derrubam uma cadeira com pé e fazem barulho. Alguns instantes e Sapião entra e se espantam ao vê-los ali. Maria Isabel confronta Osório para saber onde está Miguel e diz que sabe do tesouro, Osório se interessa. Osório segura o braço de Maria Isabel e diz que o tesouro lhe pertence. Sapião solta Juliana e Miguel. Juliana se aproxima de Miguel e pega em suas mãos. Sapião observa, incomodado.

Zé Leão manda Tito Pardo prender Osório

Sexta-feira, 29 de julho

Juliana e Miguel se olham nos olhos. Miguel muito fraco e machucado. Sapião incomodado com a troca de olhar entre Juliana e Miguel. Eles fogem do local antes que sejam capturados. Maria Isabel fica irritada diante de Osório por mencionar que Juliana possa saber onde Miguel esteja. Osório vai embora e Maria Isabel grita para prendê-lo, é quando Zé Leão se aproxima e tenta contê-lo e eles brigam. Almeida comenta com Urraca que Quintiliano apontou uma arma pra ele e que agora são inimigos. Quintiliano está diante de Guilherme e pede que renuncie à presidência da Câmara. Guilherme grita e diz que não irá renunciar. Quintiliano dá um tapa em Guilherme e os dois brigam. Catarina está triste com a situação dos escravos e conversa com Tozé e Rebeca e diz que mesmo libertando alguns escravos ainda é muito pouco. Juliana chega ao armazém de Nestor e conta a ele e a Belezinha que encontrou Miguel e que precisa escondê-lo. Zé Leão manda Tito Pardo prender Osório no pelourinho. Miguel é escondido na casa de Nestor. Quintiliano desabada com Tomás e Guilherme vai até a cozinha e pede a chave do quarto misterioso a Bá Teixeira que desconversa. Miguel pergunta de Juliana e diz que quer falar com ela. Sapião diz que Juliana está muito nervosa e ficou na casa de Nestor. Juliana quer ver Miguel e Belezinha pede para esperar um pouco mais. Belezinha ameaça contar tudo o que aconteceu entre ela e Miguel e Juliana fica receosa. Juliana vai até Miguel e ele agradece por ter salvo a vida e diz que se lembra de algumas coisas. Miguel acusa Osório de ter matado seus pais. Juliana fica decepcionada por Miguel não se lembrar do romance entre eles. Juliana a pedido de Miguel conta como se conheceram. Osório continua amarrado no pelourinho, Almeida chega e estranha. Zé Leão conta a Almeida que Osório invadiu a casa e colocou as sinhás em risco. Almeida ordena que soltem Osório. Guilherme, perturbado, cavalga pelo campo e avista Teresa, desolada debaixo de uma árvore. Esméria se espanta ao encontrar Beatrice caída no chão, desacordada e uma garrafa por perto. Osório confessa a Almeida que está com Miguel.