'Alguém falou que eu morri? Morri, não', diz 'tio Sukita' ao recordar comercial dos anos 90

Roberto Arduin interpretou 'tio Sukita' em comerciais dos anos 90 Foto: facebook.com/roberto.arduin

Um cinquentão entra no elevador e se depara com uma linda garota. Encantado, resolve puxar assunto e, depois de algumas perguntas – tentando evocar, é claro, um ar de sensualidade –, ela responde: "Tio, aperta o 21?".

Quem viveu os anos 90 vai se lembrar do famoso comercial da Sukita, interpretado por Roberto Arduin e Michelly Machri. Na época, inclusive, o apelido de "tio Sukita" ganhou popularidade entre homens mais velhos que gostavam de mulheres mais jovens.

Mas por onde anda Roberto Arduin?

No último domingo, 7, o ator, que está em cartaz com a peça "Aeroplanos", no Teatro Cacilda Becker, em São Paulo, recordou a antiga propaganda em comentário no Facebook. "Alguém falou que eu morri? Morri, não!", comentou, com bom humor. Hoje, Roberto tem 67 anos.

Nostalgia? Relembre três comerciais da Sukita que marcaram época na televisão.