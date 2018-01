Alexandre Pires, Belo e Luís Carlos compõem os 'Gigantes do Samba' no palco do 'Musica Boa Ao Vivo'

Anitta com seus convidados Foto: Multishow

Anitta recebe nesta terça-feira, 5, o grupo Gigantes do Samba no palco do Musica Boa Ao Vivo, programa do canal Multishow. No ensaio da atração, realizado nesta tarde, Alexandre Pires, Belo e Luís Carlos dividiram o palco para cantar músicas que são sucesso junto ao público.

Belo não escondeu sua emoção pelo encontro: "Estou dividindo o palco com idolos, sou muito fã do Alexandre e o Luis Carlos eu conheço desde os meus 13 anos de idade. É um presente fazer parte do Gigantes do Samba e uma honra estar aqui", afirmou o cantor, que está em turnê com os colegas.

O programa também terá a participação especial da cantora Ana Clara, que apresenta duas músicas: Tudo Fica Blue e Sonho de Amor. Ela faz parte da turnê dos Gigantes do Samba.