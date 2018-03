Adriane Galisteu voltará a atuar em novelas, desta vez na Globo

Adriane Galisteu Foto: Luciana Prezia / Estadão

Ainda falta bastante tempo para o término de Deus Salve o Rei, atual novela das 7 da Globo, mas a emissora já está trabalhando para formar o elenco para sua substitua, que tem o título provisório de O Tempo Não Para. Entre os nomes escolhidos, está o de Adriane Galisteu, conhecida apresentadora que fará sua estreia em novelas.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do site Uol, ela viverá uma personagem chamada Zelda Lacocque, que será uma estilista na trama que retratará a história de uma família do século 19 que acaba sendo congelada e passa a viver no mundo de hoje.

Não será, porém, a primeira experiência da apresentadora como atriz. Na década de 1990, atuou em Xica da Silva, da Manchete.

"O que me traumatizou foi, na época, ter feito uma novela, que eu não tinha ideia como era. O ritmo de gravação, que exige de você só a novela", disse Galisteu em entrevista ao TV Fama em 2017, contando não guardar boas lembranças do papel.