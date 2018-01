'Adoro ver 'Playboy' no banheiro', diz Silvio Santos em seu programa

Silvio: homenageado aos 85 anos de idade Foto: Divulgação

Silvio Santos arrancou gargalhadas do auditório nesse domingo, 10, ao dizer que gosta de ver a revista Playboy no banheiro.

O apresentador conversava com a convidada Veridiana Freitas, modelo e ex-participante de A Fazenda, da Record, quando ouviu a moça falar de sua experiência artística.

"Eu sou modelo. Participei de A Fazenda, na Record, fui capa da Playboy três vezes e faço faculdade de jornalismo", disse Veridiana.

Quando ouviu que a moça já tinha posado para a revista masculina, Silvio então disse para o diretor do seu programa: "Você já fez Playboy? Ô Fabiano [diretor do programa]. Anotou? Traz as três revistas dela pra mim. Adoro ver Playboy no banheiro", brincou.