'Adnight' estreia em agosto e promete diversão para público e convidados

Adnet com a banda do programa Foto: Globo/Estevam Avellar

O programa de Marcelo Adnet na Rede Globo vai estrear no dia 25 de agosto, em uma quinta-feira - a atração será semanal e irá ao ar após Justiça e antes do Jornal da Globo. O Adnight será no formato de late show, mas o foco dele não estará nas entrevistas, como o próprio humorista explica: "Como não sou entrevistador propriamente, a informação vem das dinâmicas, não tem aquele 'momento sofá' tradicional, com perguntas e respostas".

Adnet promete receber a visita de pessoas conhecidas do público. "A intenção é que todos possam se divertir e se surpreender sem constrangimento. Tanto os convidados quanto quem está assistindo", afirmou o humorista, que terá o resforço de uma banda característica de programas desse formato.

"A música é muito presente no que quer que eu faça. Ter uma superbanda com sensibilidade para reagir ao programa é muito legal. Vamos brincar muito com esse recurso", explicou Adnet. Outro trunfo que empolga o apresentador é o cenário interativo preparado para o Adnight, que terá uma trupe para auxiliá-lo a fazer o show.

Trupe do programa fará atrações circenses Foto: Globo/Estevam Avellar

"Mais que fazer assistência de palco, eles vão contribuir artisticamente com os números musicais e brincadeiras. Temos artistas circenses, mímicos, atletas, é um time bem diversificado e talentoso", promete o humorista, que apareceu na emissora no programa Tá no Ar e como o Dentista Mascarado.

'Adnight' terá direção-geral de Emerson Muzeli, direção de Fernanda Telles, e redação final de Elbio Valente.