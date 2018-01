Acervo pessoal de Elke Maravilha corre risco de deterioração

Peças do guarda-roupa e outras coleções de Elke Maravilha estão em mau estado Foto: Marcos de Paula/Estadão

Quase um ano após a morte de Elke Maravilha, a família da artista revelou que o acervo pessoal dela está em deterioração. Com mais de 200 objetos e roupas, a coleção está em más condições.

“Eu não sei como lavar, como se limpa. Estamos procurando formas de manter, e elas vão se deteriorando com o tempo”, lamenta Fred Grunnup, irmão da artista, em entrevista ao Programa do Gugu, que vai ao ar nesta quarta-feira, 21.

Dona de um estilo irreverente, as roupas de Elke Maravilha ajudam a contar sua história de vida, com passagens por programas de TV como Cassino do Chacrinha e Show de Calouros.

"Algumas pessoas acham que eu me fantasio. E eu digo que não. Eu sou assim! Fantasia é quando você veste algo que você não é", disse Elke em 2015, em entrevista ao Estado.

A artista morreu em agosto de 2016, aos 71 anos, após complicações de uma úlcera.