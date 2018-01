Raabe é assediada por homens e Salmon a ajuda em 'A Terra Prometida'

Raabe é assediada por homens e Salmon ajuda

Segunda-feira, 18 de julho

Tibar avista um hebreu próximo à entrada de Jericó. Kadmo começa a revistar os mercadores da caravana. Zaqueu é perseguido por quatro soldados de Jericó. Kadmo se lembra do rosto de Melquias e o hebreu é detido. Zaqueu é perseguido pelos oficiais inimigos. O soldado mascarado aparece para ajuda-lo. Grok avisa que Kalesi deseja ver Zuma. Sem ser percebido, Durgal observa a rainha recebendo o guerreiro núbio em seu quarto. Melquias é conduzido ao palácio. Ioná lamenta o estado de saúde de Elói e se aborrece com o pessimismo de Mara. Josué avisa que precisará ter uma conversa séria com Aruna. Em conversa com Léia, Samara deseja o mal de Aruna. Raabe é assediada por alguns homens e recebe a ajuda de Salmon. Ele luta para proteger a moça. Na estalagem, Salmon não se sente a vontade com a prostituta em seu quarto. Marek descobre que Tibar conseguiu prender um espião hebreu. Enquanto Zaqueu foge dos soldados cananeus, o soldado mascarado galopa na direção deles. Raabe gosta da educação de Salmon. Acã mente para Gibar ao dizer que Elói é denunciou o plano dos espiões. Marek vai até a cela onde Melquias está detido e ordena que prendam o hebreu em uma gaiola em praça pública. Nobá faz perguntas sobre o Deus de Israel. Na tenda hospital, Tobias e Iru iniciam uma briga. Darda intervém e chama a atenção dos rapazes. Enquanto conversam no quarto, Raabe e Salmon são surpreendidos com a chegada de Tibar. Zaqueu luta com os oficiais de Jericó, mas leva a pior. O soldado mascarado aparece e consegue salva-lo. Tibar entra no quarto de Raabe, mas Salomon consegue despista-lo. O noivo de Jéssica pede um quarto para passar a noite na estalagem de Farduk. A irmã de Nobá fica pensativa ao ouvir Tibar dizer que um hebreu foi preso ao tentar entrar em Jericó disfarçado de mercador. Salmon ora a Deus e pede para o Senhor proteger Raabe. O soldado mascarado carrega Zaqueu desacordado. Iru deixa a tenda hospital, mas é repreendido por Calebe. O Soldado misterioso deixa Zaqueu em um local próximo ao acampamento dos hebreus. Jéssica e Lila lamentam a ausência de Salmon, enquanto Elias tenta conforta-las. Otniel encontra Zaqueu ferido. O guerreiro recebe os cuidados de Chaia, Darda e Jesana. Ele avisa que Melquias e Salmon entraram em Jericó. Acompanhados de Acã, Josué e Calebe vão até a caverna onde Elói foi encontrado. O vilão mente e conta sua versão sobre o acontecimento. Melquias é conduzido até a praça central de Jericó e colocado dentro de uma gaiola. A população atirar objetos e ofende o hebreu prisioneiro. Em um local mais distante, Salmon observa angustiado.

Elói começa a recuperar a consciência​

Terça-feira, 19 de julho

Aruna retorna à tenda de Josué. Otniel chega e avisa que Zaqueu foi encontrado. Salmon observa Melquias preso na gaiola. Aruna tenta confortar Ioná. Josué descobre que Zaqueu foi salvo pelo soldado mascarado. Léia sugere que Samara substitua Elói na tenda do líder hebreu. Acã se desespera ao descobrir que Melquias entrou em Jericó. O vilão decide atravessar o rio Jordão para falar com Tibar. Sama começa a sentir dores e diz que o bebê está nascendo. Ruth avisa a Boã. Darda começa a ajudar Sama no parto. Boã fica agoniado a espera de notícias. Sama se desespera ao ver que seu bebê nasceu morto. Boã consola a esposa e eles trocam palavras de amor. Acã chega ao outro lado do rio Jordão. Elói começa a recuperar a consciência. Samara tenta fazer as atividades domésticas na tenda de Josué. O líder hebreu é avisado sobre o estado de Elói. Samara aproveita a ausência de Josué e passa os afazeres para Aruna. Elói começa a dar explicações sobre o ataque dos cananeus, mas não se recorda de tudo. Salmon consegue se aproximar da gaiola onde Melquias está preso. O hebreu avisa que dará um jeito de tirar o amigo dali. Acã chega até a entrada de Jericó e pede para falar com Tibar. Marek conversa com o comandante e reclama do jeito como o rei Durgal olha para Kalesi. Tibar é avisado sobre a chegada de Acã. O hebreu avisa que seu filho corre perigo e pede para o comandante de Jericó ajuda-lo. Tibar mente dizendo que ainda não capturou nenhum hebreu. Melquias se assusta ao ouvir Tibar dizer seu nome. Salmon finge estar atacando o prisioneiro hebreu e arremessa frutas boas para Melquias comer. O noivo de Jéssica aproveita para tirar informações dos soldados cananeus. Sem saber que está sendo visto por Durgal, Tupak leva Zuma ao quarto de Kalesi. O rei estrangeiro entra no quarto da rainha e começa a chantageá-la. Durgal se surpreende ao notar que Marek está dentro do aposento. O rei de Hai se desculpa e sai constrangido. Marek diz amar Kalesi e pede para a festa começar. Ioná ajuda Elói a voltar para a tenda. Inconveniente, Mara diz que o genro pode ser um traidor. Aiúde diz que a esposa deve apoia-los. Ioná e Elói trocam palavras de amor. O criado de Josué se assusta ao ver que estão arremessando pedras em sua tenda. O líder dos hebreus conversa com Aruna. Ele reclama da atitude impulsiva da moça. Samara chega e finge ser prestativa. A vilã conversa com Léia e diz estar feliz por Josué ter chamado a atenção de Aruna. Raabe despista os soldados cananeus e consegue dar água para Melquias. Ela é observada por alguém. Enquanto anda pelas ruas, a prostituta é surpreendida com um homem lhe segurando o braço. Josué e Aruna não conseguem dormir, pensando um no outro. Ela se levanta e vai tomar um copo d’água. O líder dos hebreus escuta um barulho e vai verificar. Aruna percebe que alguém se aproxima e consegue sair sem ser percebida. Josué procura por alguém do lado de fora de sua tenda. Desconfiada da estranha movimentação, ela pega sua espada e sai em direção à cozinha. Aruna nota que alguém se aproxima e se posiciona para atacar. Do lado de fora da tenda, Josué percebe a silhueta de alguém empunhando uma espada no interior da moradia e se aproxima devagar. Eles finalmente notam que não se trata de um inimigo. Léia e Samara chegam e estranham a situação. Aruna se irrita com o ciúme de Samara e resolve deixa-la sozinha. Raabe se tranquiliza ao ver que é Salmon quem segurou seu braço. Ele revela ser um hebreu. Raabe promete ajuda-lo. Aruna tenta relaxar e acaba pensando em Josué. O líder hebreu se anima ao lembrar-se da conversa com Deus.

Livana e Maquir se beijam​

Quarta-feira, 20 de julho

Amanhece no acampamento hebreu de Sitim. Algumas mulheres recolhem o maná que cai do céu. Acsa sugere que Livana tenha um amor secreto. Mais diz acreditar que Elói seja um traidor. Irritada, Jéssica se recusa a conversar com Laila. Fofoqueira, Mara conta que a moça terminou o noivado com Salmon. Noemi se mostra confiante na missão dos espias. Acã mente para Gibar ao dizer que passou a noite orando no deserto. Ioná desabafa com Elói e diz estar preocupada com a desconfiança do povo. Mara reclama do casamento da filha com o criado de Josué. Aruna faz uma visita a Elói. Ioná diz que a moça pode estar gostando de Josué. Kadmo vai até a gaiola onde Melquias está preso para conferir o sofrimento do hebreu. Raabe diz que ajudará Salmon a libertar Melquias. Eles começam a planejar o resgate. Durgal pergunta como Marek aceita dividir Kalesi com outro homem. O rei de Jericó manda chamar Zuma e Muralha. O soberano explica que os escravos são como objetos. Salmon fala de Deus com Raabe. Kalesi e Merodaque levam Nobá para o templo dos deuses. Calebe pergunta se Josué está apaixonado por Aruna, mas ele nega. O líder hebreu elogia o interesse de Otniel. Setur acompanha a fabricação de espadas. Ruth consola Boã. Sama sugere que o marido se casa com outra esposa. Calebe e Noemi comentam sobre a tristeza que Sama e Boã estão vivendo. Josué tenta falar com Aruna sobre a conversa que tiveram, mas a moça desconversa. Léia diz que Samara precisa fingir gostar de Aruna. Livana e Maquir se beijam. Ela assume amar o rapaz, mas prefere não se entregar a esta paixão. Laila estranha o comportamento da filha. Haniel avisa aos filhos que eles receberão uma visita importante. Tobias melhora e deixa a tenda hospital. Haniel e os filhos preparam um jantar para receber Inês. Ela avisa que já tem uma pretendente para o líder tribal. Josué avisa que a tenda de Quemuel já está pronta. Samara se oferece para continuar limpando a moradia do guerreiro hebreu. Salmon se aproxima da gaiola onde Melquias está preso. Ele provoca os soldados vigias e foge a cavalo. Raabe o encontra e eles colocam um boneco em cima do cavalo para despistar os oficiais. Salmon finalmente consegue resgatar Melquias. Os soldados que vigiavam a gaiola percebem que se trata de um boneco. Aruna se incomoda ao ver Samara dizendo que achou o anel de Josué. O líder hebreu sai de sua tenda para falar com Aruna. No caminho ele escuta alguns homens duvidando de sua liderança e prova que é capaz de liderar os hebreus. Sem ser notado, Josué tenta observar Aruna. Ele acaba esbarrando em uma ferramenta e a moça fica surpresa com sua presença.

Melquias descobre que Raabe é uma prostituta

Quinta-feira, 21 de julho

Josué pede para conversar com Aruna. Tibar se enfurece ao ver que o hebreu espião fugiu. Aruna pede desculpas a Josué. Salmon e Raabe levam Melquias para a estalagem. Samara se Incomoda com a aproximação entre Josué e Aruna. Ela questiona a irmã de criação. Aruna se recorda da conversa com Josué. O líder hebreu questiona Quemuel sobre o passado da moça. O líder da Tribo Efraim conta que a mãe de Aruna a abandonou anos atrás. Tobias avisa que o pai não gosta de falar sobre o passado dela. Léia fica decepcionada ao ouvir o marido incentivar a relação de Josué e Aruna. Marek diz não acreditar que o prisioneiro fugiu. Tibar promete encontrar o cúmplice do fugitivo. Os oficiais começam a vasculhar a cidade. O rei ordena que encontrem os hebreus. Na estalagem, Tibar e Kadmo comentam sobre os hebreus fugitivos. Raabe e Salmon cuidam de Melquias. Kadmo diz que os hebreus jamais entrarão em Jericó. Josué se incomoda com os elogios de Samara. Haniel avisa que receberão a visita de Tirda, sua pretendente. Acã visita Elói e finge ter ouvido o criado falar de Jericó com os carrascos. Josué apresenta a nova tenda à família de Quemuel. Samara provoca Aruna. De forma Inconveniente, Léia manda a filha para a tenda de Josué. Sama amamenta o bebê de Einat. Ioná diz que Josué e Aruna formam um belo casal. O líder dos hebreus elogia a capacidade de Otniel em levantar informações tão precisas. Gibar zomba do rapaz. Calebe repreende a maneira como Iru se refere a Otniel. Salmon caminha nas ruas de Jericó. Orias avisa à esposa sobre a presença dos hebreus na cidade. Milah é impedida de entrar no palácio para visitar Nobá. Kalesi e Merodaque observam o menino preso próximo às imagens dos deuses. Salmon admira Raabe dançando. Livana diz para Maquir que não se entregará sendo solteira. Melquias escuta a música na estalagem e resolve sair do quarto. Ele descobre que Raabe é uma prostituta. Inês apresenta Tirda a Haniel e seus filhos. Raabe retorna ao quarto e é assediada por Melquias.

Orias discute com Milah e agride a esposa

Sexta-feira, 22 de julho

Salmon tira Melquias de cima de Raabe. Ela lamenta a atitude do hebreu. O ex noivo de Jessica dá um sermão em Melquias. Tirda conhece a família de Haniel. O líder tribal diz não sentir falta de companhia. Samara implica com Aruna e elas discutem. Melquias diz que Salmon está interessado em Raabe. Quemuel fica indignado ao presenciar Samara dando um tapa na cara de Aruna. Ele manda a filha de criação revidar o golpe. Aruna se recusa e diz que uma agressão não justifica a outra. Quemuel se queixa com Léia, que finge estar preocupada. Josué conversa com Aruna e mostra os mapas dos campos de batalha. Ioná tenta consolar a dor da amiga. Léia aconselha Samara a fingir gostar de Aruna para conseguir ataca-la no momento certo. Ioná e Elói falam do impasse entre Josué, Samara e Aruna. Dissimulada, a filha de Léia finge tratar bem a irmã de criação. Haniel diz que aceita casar-se com Tirda. Em conversa com Raabe, Salmon pede desculpas pela atitude de Melquias. Jessica tenta acalmar Lila. Raabe diz ter fé no Deus dos hebreus. Preso no templo do palácio, Nobá suplica por ajuda. Orias discute com Milah e agride a esposa. Inês diz que Tirda só poderá ficar na tenda de Haniel depois do casamento. A moça diz ter medo de Haniel querer uma criada. Marek diz que Tibar deve relaxar para conseguir encontrar os hebreus fugitivos. O comandante vai se divertir na estalagem de Farduk. Salmon arma um plano para entrar no palácio disfarçado de nobre. Tibar diz que Raabe não conseguira salvar Nobá. Salmon pede ajuda à prostituta. Ele entra em um quarto da estalagem e ataca um guerreiro de Hai. Raabe ajuda a colocar uma barba postiça em Melquias. Ele diz que Salmon tem uma noiva fora de Jericó. Disfarçados de nobres de Hai, Salmon e Melquias caminham em direção ao palácio. Raabe segue logo atrás. No acampamento hebreu, algumas mulheres comentam sobre o novo casamento que vai acontecer. Samara diz que Aruna não tem roupa para ir à festa. Noemi pergunta se Josué pretende se casar um dia. Calebe diz que o líder hebreu tem outras prioridades. Aruna se recorda do momento em que dançou para Josué. Ioná pergunta até quando a moça esconderá a paixão pelo líder hebreu.