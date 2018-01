Josué encontra Samara escondida em seu quarto em 'A Terra Prometida'

Josué vestindo o cinturão e a espada Foto: Munir Chatack/Record

Josué encontra Samara escondida em seu quarto

Segunda-feira, 11 de julho

Josué manda os hebreus se prepararem para invadir e conquistar Canaã. O rei Marek e a rainha Kalesi assistem a uma luta no palácio. Jamal e Muralha se enfrentam em um confronto mortal. Noemi tenta confortar a dor de Léia. Josué avisa que enviará dois espiões para Jericó. Acã critica o plano do líder dos hebreus. Josué se aproxima e o vilão disfarça. Tobias dá em cima de Chaia enquanto recebe os cuidados da moça. Zaqueu se aproxima e o irmão de Samara fica sem graça. Merodaque se queixa da violenta luta entre Jamal e Muralha. O rei Marek vibra com o confronto dos gladiadores. Quemuel vai até a tenda onde está Tobias e chama o filho de covarde. O líder tribal sugere que Tobias seja um dos espiões solicitados por Josué. Em conversa com Chaia, Zaqueu comenta que gostaria de se oferecer como um dos espiões. Muralha consegue golpear Jamal e sai vitorioso da luta. Elói fala sobre o passado de Josué para Samara. A vilã entra escondida no quarto do líder hebreu e é surpreendida com a chegada dele. Ela o constrange ao dar em cima do rapaz. Elói chega e consegue livrar Josué da saia justa. Marek se enfurece ao ouvir Racom dizer que não conseguiu matar Josué. O Oficial promete que logo trará a cabeça do líder hebreu. Discretamente, o rei faz um sinal para Tibar matar Racom. Tibar sobe a muralha com Racom e pega mais informações sobre Josué. Friamente, ele assassina Racom. Na tribo Naftali, Pedael bebe vinho enquanto os outros se divertem em volta da fogueira. Isaque e Temá disputam uma dança com Adélia e Neziá é rejeitada. Zaqueu avisa que vai se oferecer para a missão dos espiões. Jéssica discute com Salmon ao saber que ele também deseja seguir nesta missão. A rainha Kalesi e algumas sacerdotisas dançam em um ritual ao deus Baal. Merodaque deita-se ao chão rodeado por serpentes. O principal sacerdote de Jericó avisa que Baal quer um novo sacrifício, desta vez com uma criança inocente. Kalesi ordena que Tibar escolha esta criança para o sacrifício. Durante a comemoração em volta da fogueira na tribo Naftali, Josué chega e avisa que precisará de dois espiões para entrar em Jericó. Salmon se prontifica a ajudar e Jéssica vai embora enfurecida. Zaqueu e Melquias também se oferecem para a missão. Todos dão risadas quando Otniel se prontifica a ser um dos espiões. Josué elogia a atitude do rapaz. Maquir também se oferece para a missão. Livana se assusta e diz para ele não ir. Elidade estranha e questiona a filha, mas ela desconversa. Por fim, Iru também se prontifica a seguir na missão. Enojada, Raabe chora depois de Tibar deixar seu quarto. O comandante conversa com outros oficiais e diz que precisará encontrar uma criança inocente para o sacrifício. Josué avisa que fará um torneio para escolher os dois espiões hebreus. Samara volta a bisbilhotar o quarto de Josué. O líder hebreu chega acompanhado de Elói e a vilã se esconde atrás de uma cortina. Raabe e Liora comentam sobre a vida difícil que levam na estalagem. Tibar se dá conta que esqueceu sua espada no quarto de Raabe e volta para buscar. Sem ser notado, ele acaba escutando a conversa entre sua amada e Liora. A prostituta diz ter nojo de Tibar. O comandante se entristece e deixa cair uma lágrima. Ele se afasta da porta com um ar sombrio. Logo em seguida, Tibar se recorda de Nobá, irmão de Raabe, e diz já saber qual criança escolherá para o sacrifício. Josué e Elói percebem que há alguém escondido atrás da cortina. Constrangida, Samara tenta se explicar. Tibar vê Raabe e Liora deixando a estalagem e resolve segui-las. Josué se recusa a ficar conversando com Samara antes de dormir. Liora se despede de Raabe e segue em outra direção. Tibar segue Liora. Samara humilha Aruna e mente dizendo que Josué está apaixonado por ela. Ao se preparar para dormir, Josué se lembra da responsabilidade de conduzir os hebreus como fez seu tio Moisés. Calebe avisa a Noemi sobre a decisão da escolha dos espiões. Josué tem um pesadelo onde os hebreus se voltam contra ele.

Salmon e Zaqueu iniciam uma luta

Terça-feira, 12 de julho

Assustado, Josué acorda do pesadelo. Tibar encontra Liora e avisa que lhe dará um castigo. Em conversa com Noemi, Calebe alerta sobre a responsabilidade que Josué carrega. Sem conseguir dormir, Aruna se lembra das humilhações de Samara. Ela se pergunta sobre seu próprio passado e decide sair para dar uma volta. Josué encontra a moça e os dois conversam sobre a vida. O líder hebreu conta sobre a ida de Samara ao seu quarto. Aruna disfarça o incômodo e promete guardar segredo. Cada um em seu quarto, Josué e Aruna oram a Deus. Liora, machucada e cheia de hematomas, chega até a casa de Raabe. Ela conta que foi agredida por Tibar e alerta que a amiga corre perigo. Josué avisa que está providenciando uma nova tenda para a família de Quemuel. Léia tenta provocar Aruna, mas a moça consegue se conter. Ela sai apressada e procura um lugar para ficar sozinha. Ioná a escuta desabafando e pede para Aruna confiar nela. Tibar encontra com o rei Marek e a rainha Kalesi no palácio. O comandante avisa que já encontrou uma criança inocente para o sacrifício. Tibar e alguns soldados chegam até a casa de Raabe. O oficial surpreende a todos ao avisar que levará Nobá. Raabe se desespera e sai atrás de Tibar e os outros soldados. Ela implora pela vida do irmão, mas Nobá é levado para o palácio. Kalesi e Merodaque recebem o menino. Raabe tenta seguir o irmão, mas é impedida de continuar avançando. Aruna desabafa com Ioná e ganha a confiança da moça. A filha de criação de Léia e Quemuel diz acreditar que Josué esteja apaixonado por Samara. O líder dos hebreus se prepara para escolher os dois espiões que entrarão em Jericó. Livana encontra Maquir e pede para ele não participar da competição que definirá os espiões. Ele pede um beijo para a moça, mas são surpreendidos com a chegada de Iru. Tobias pede para ir ao combate, mas Darda e Chaia o impedem. Tibar encontra Raabe na escadaria da frente do palácio e carrega a moça pelos braços. No interior do palácio, o comandante joga Raabe em uma cela ao lado de Nobá. O povo hebreu se reúne para assistir o combate que escolherá os dois espiões de Israel. Salmon, Otniel, Maquir, Zaqueu, Iru e Melquias participam da disputa. Samara se senta ao lado de Josué, mas se desaponta em seguida ao ver o guerreiro se levantar. Três duplas são definidas para o confronto e o combate começa. Melquias vence Otniel com facilidade. Tibar busca Nobá na cela e Raabe se desespera. Zaqueu e Salmon iniciam a próxima luta. Salmon vence o confronto. Jéssica chora de tristeza, pois ela teme que o noivo torne-se um espião. Kalesi e Merodaque se preparam para iniciar o ritual. Arauto avisa ao povo de Jericó sobre o sacrifício de Nobá. Milah se desespera ao ver que Orias está conformado com o sacrifício do filho. Kalesi se arruma para o ritual ao deus Baal. Merodaque afirma que o sacrifício garantirá a derrota dos hebreus. Em uma espécie de gaiola, Nobá é conduzido ao sacrifício. Presa na masmorra do palácio, Raabe se apavora ao notar que o irmão está sendo conduzido à morte. Iru e Maquir iniciam a terceira e última luta. Iru provoca Maquir e acaba vencendo o confronto. Em Jericó, o povo se reúne em frente à praça central para assistir o sacrifício de Nobá. Milah se desespera ao ver Merodaque iniciar o ritual. Orias não aguenta e chora. Nobá se apavora.

Na estalagem, Raabe dança e seduz Tibar​

Quarta-feira, 13 de julho

Merodaque se aproxima de Nobá com um punhal e se prepara para sacrificar o menino. Presa na masmorra, Raabe sofre sem ter notícias do irmão. Melquias, Salmon e Iru lutam para decidir quem serão os dois espiões que entrarão em Jericó. Iru dá uma rasteira e derruba Melquias. Josué anuncia que Salmon e Iru são os dois espiões escolhidos. Calebe parabeniza o filho. Jéssica chora inconformada. Melquias lamenta a derrota. Maquir questiona a postura de Iru na briga. Eles discutem na frente de Calebe. Livana diz estar feliz por Maquir também ter perdido. Noemi e Calebe questionam Iru sobre a história dele ter trapaceado na luta contra Maquir. Chateado por não ter sido escolhido como um dos espiões, Zaqueu é consolado por Chaia. Apavorada, Raabe implora para os deuses de Canaã ajudarem Nobá. O povo vibra a espera do sacrifício do menino. Desesperada e de mãos atadas, Raabe ora ao Deus de Israel. Do alto das muralhas de Jericó, o oficial Kadmo avista uma caravana real se aproximando pelo deserto. Raabe continua orando ao Deus dos hebreus. A comitiva do rei Durgal chega à cidade de Jericó. Samara conversa com Josué e acaba assumindo gostar do líder hebreu. A vilã diz amar o rapaz. Aruna chega de repente e avista os dois abraçados. Samara fica indignada ao notar que Josué não correspondeu sua iniciativa. Aruna avista Samara em um canto chorando e vai até lá. A filha de Quemuel mente dizendo que Josué a beijou. Samara se lamenta com sua mãe. Léia dá conselhos para a filha conseguir atrair o líder hebreu. O povo de Jericó vibra à espera do sacrifício de Nobá. Raabe demonstra sua fé no Deus de Israel. Kadmo diz algo no ouvido do rei. Desesperado, Orias abraça Milah. Marek ordena que o ritual seja interrompido. Merodaque e Kalesi não entendem a atitude do rei. Milah e Orias ficam incrédulos. O povo começa a se agitar. Tibar ordena aos soldados que matem o primeiro que se aproximar de Marek. Grok diz para Raabe que Nobá deve estar morto. Ela se mostra confiante no poder do Senhor. Marek discursa para o povo. O rei avisa que o ritual teve que ser interrompido devido à chegada de um rei estrangeiro. Kalesi avisa que em breve o sangue de Nobá será derramado. Milah grita tentando encorajar o filho. Raabe reencontra o irmão na cela e chora emocionada. Milah agradece aos deuses de Canaã. Tibar liberta Raabe. Ela pede para continuar presa ao lado de Nobá, mas é expulsa do palácio. Liora ampara a amiga. Alguns hebreus limpam e reconstroem a tenda de Quemuel. O líder tribal agradece a Josué. Dissimulada, Samara se desculpa com o guerreiro. Aruna avista a conversa dos dois de longe e fica um pouco incomodada. Kalesi reclama da atitude do rei Durgal em chegar sem avisar. O rei estrangeiro entra na sala do trono e presenteia os soberanos de Jericó. Durgal oferece Zuma, um bravo guerreiro Núbio, ao rei Marek. O lutador exibe sua força na frente de todos. Marek pede aos soldados para prepararem um combate para testar o presente. Josué orienta Iru e Salmon para a infiltração em Jericó. Iru diz que a missão será fácil. Josué e Calebe o repreendem. Eles avisam que os espiões precisarão estar disfarçados para que tudo dê certo. Jéssica alerta Salmon sobre o perigo da missão. Em conversa com Léia, Samara faz planos ao lado de Josué. Elói elogia a conduta de Aruna. Liora aconselha Raabe a tirar proveito da paixão que Tibar sente por ela. Zuma e Muralha lutam para satisfazer Marek e outros nobres no palácio. O rei vibra com a vitória do novo guerreiro Zuma. Tibar, Marek e o rei Durgal comentam sobre as proezas dos hebreus. Marek manda Tibar atravessar o rio Jordão para descobrir os planos do exército de Israel. Jéssica discute com Salmon. Ela diz que ele a perderá caso siga na missão. Samara flagra Josué elogiando Aruna. Na estalagem, Raabe dança e seduz Tibar. Ela finge sentir ciúmes do comandante, que acaba acreditando.

Tibar e Kadmo torturam Elói para ter informações de Josué​

Quinta-feira, 14 de julho

Samara conversa com Léia e diz que viu Josué elogiando Aruna. Isaque e Temá disputam uma dança com Adélia. A moça avisa que ficará solteira até sua irmã, Neziá, conseguir se casar. Josué avisa a Pedael que os espiões precisarão de um bom disfarce. Eles escolhem roupas de mercadores de pele. Acã, Melquias e Gibar se mostram ambiciosos com as riquezas que poderão encontrar em Jericó. Iru provoca Maquir e Livana tenta aliviar a tensão. Elói conversa com Ioná e faz elogios à Aruna. Quemuel discute com Léia e pede para a esposa esquecer o passado. Amanhece no acampamento de Sitim. Sorrateiros, Tibar e Kadmo atacam dois soldados hebreus. Os cananeus se disfarçam com as roupas dos guerreiros de Israel. Os dois homens de Marek caminham disfarçados. Calebe avisa à Noemi que Iru deverá aprender com a vida. Josué vai até a tenda hospital. Ele repreende a atitude covarde de Tobias. Chaia se incomoda com as cantadas do filho de Quemuel. Iru provoca Maquir novamente ao tocar no nome de Livana. Os dois discutem e Maquir dá um empurrão no filho de Calebe. Iru acaba caindo de uma ribanceira e cai desacordado. Elói começa a arrumar a tenda de Josué e nota que alguém se esconde atrás da cortina. Ele pensa que se trata de Samara novamente. O criado então é surpreendido com o ataque de Tibar. O comandante faz Elói de refém e exige informações sobre o líder hebreu. Escondido do lado de fora da tenda, Kadmo nota a aproximação de Josué, Calebe e outros hebreus. O oficial cananeu percebe bem o rosto de Melquias. Tibar é avisado sobre a aproximação dos hebreus e decide levar Elói. Maquir tenta socorrer Iru. Ferido, o provocador pede que Maquir não diga nada a Josué. O líder hebreu retorna para sua tenda e estranha a ausência de Iru e Maquir. Raabe diz para Orias e Milah que o Deus dos hebreus salvou Nobá. Kalesi e Merodaque visitam a oferenda na masmorra. Marek pede para Kalesi dançar para Durgal. O rei estrangeiro não se contém e dá em cima da rainha. Kamir alerta Durgal sobre a perigosa investida. Na tenda de Josué, o líder hebreu orienta seus homens. Melquias desdenha de Otniel e é repreendido por Salmon. Josué diz confiar em Otniel. Maquir e Iru chegam à reunião e inventam uma desculpa. Josué estranha o sumiço de Elói. Otniel procura pelo criado no quarto e vê que algo estranho aconteceu. Josué e os outros homens percebem que Elói foi raptado pelos cananeus. O líder hebreu avisa que a missão para Jericó foi adiada e que todos devem ir à caça desses cananeus. Josué pede para Aruna avisar à família de Elói. Acã sugere que Gibar não desperdice a oportunidade de se casar com Acsa. Otniel chega ao local de treinamento e avisa sobre a captura de Elói. Gibar se exibe para Acsa. Otniel se incomoda. Josué pede a Deus para ajuda-lo a encontrar o criado. A cavalo, os outros hebreus também procuram por Elói. Maquir se preocupa com o estado de saúde de Iru. Enquanto é carregado por Tibar e Kadmo, Elói dá um jeito e consegue deixar uma de suas sandálias no caminho. Aruna chega para avisar à Ioná e se surpreende ao ver que Léia e Samara já estão por lá. Pessimista, Mara preocupa ainda mais a filha Ioná. Aruna demonstra sua fé em Deus. Em uma caverna, Tibar e Kadmo torturam Elói para saber informações sobre Josué. Bravamente, o criado se recusa a falar qualquer coisa sobre o líder hebreu. Kadmo força Elói a beber vinho até se engasgar. Tibar se enfurece com o silêncio do rapaz. Calebe alerta sobre o perigo de Elói conceder informações ao inimigo. Josué diz confiar completamente em seu criado. Mesmo com muita dor, Iru disfarça o ferimento. Salmon encontra a sandália deixada por Elói no caminho. Tibar tenta tirar informações do criado, mas Elói se recusa a falar. O comandante ordena que Kadmo continue torturando o rapaz. Enquanto segue na busca, Acã é surpreendido por dois soldados cananeus e se entrega. O pai de Melquias e Gibar começa a negociar com Tibar. Ele diz querer ouro para entregar os planos dos hebreus. Acã conta sobre a missão de Josué de enviar dois espiões para Jericó.

Josué avisa que Salmon e Melquias correm perigo​

Sexta-feira, 15 de julho

Tibar diz que Acã será seu informante secreto. O comandante entrega um anel para que ele possa entrar em Jericó. Tibar e Kadmo deixam o local. Acã tenta acordar Elói. Tibar, Kadmo e os soldados cananeus seguem para Jericó. Salmon entrega a sandália deixada por Elói no caminho. Josué manda Salmon e Iru se prepararem para a missão dos espias. Calebe estranha a ausência de Acã. Jéssica tem nova discussão com Salmon. Ela leva Lila para a casa de Elias. Jéssica avisa ao pai que terminou o noivado. Iru se despede de seus familiares. Calebe acaba discutindo com o filho. Noemi nota que Iru está com febre. Josué se mostra culpado pelo desaparecimento de Elói. Aruna o consola e é elogiada pelo líder hebreu. Sem ser vista, Samara presta atenção na conversa dos dois. Calebe chega e não gosta da aproximação de Josué e Aruna. Samara conversa com Léia e diz temer que seu amado descubra a mentira que contou para Aruna. Léia avisa que colocará a enteada em seu devido lugar. Já sob o efeito do vinho, o rei Durgal conta suas histórias para Kalesi e os outros nobres do palácio. Marek se irrita ao ver o rei estrangeiro cobiçar sua rainha. Léia ordena que Aruna não fale mais sobre o falso romance entre Samara e Josué. O líder hebreu dá as últimas coordenadas sobre a missão dos espias. Jogli, Elizafã e Samuel conspiram contra Josué. Salmon percebe que Iru está ferido. Josué impede que ele siga na missão. Melquias se oferece para substituir Iru e o líder hebreu aceita. Uzi avisa que Acã encontrou Elói. O vilão mente se gabando pela captura do criado, que está desacordado. Josué avisa que Melquias substituiu Iru. Acã se preocupa e mente de novo ao dizer que Elói deu com a língua nos dentes. Dissimulado, Acã tenta acordar o criado. Josué questiona sua atitude. Iru se explica para Tobias. Tibar avisa ao rei Marek sobre as descobertas que fez no acampamento do povo hebreu. Josué avisa que Salmon e Melquias correm perigo. Jogli e Samuel conspiram contra o líder hebreu. Aruna pede para avisar aos espias, mas Josué diz preferir que um soldado o faça. Zaqueu se oferece para ir atrás de Melquias e Salmon. Samara percebe que Aruna se afastou e resolve segui-la. A vilã impede que Aruna vá atrás dos espiões. Josué e Calebe dá as últimas orientações a Zaqueu. Samara percebe que Josué pode se zangar com Aruna e decide deixar a moça partir. Aruna segue com Zaqueu na busca por Melquias e Salmon, cada um por um caminho. Os dois espiões hebreus começam a remar para atravessar o rio Jordão. Cavalgando, Zaqueu segue na busca. Também a cavalo, Aruna procura pelos espias. Salmon e Melquias atravessam o Jordão e seguem para Jericó. Josué ora a Deus pedindo proteção. No palácio, Marek e Durgal assistem Zuma e Muralha duelarem com outros lutadores. Kalesi suspira com o físico de Zuma. Marek vibra com a batalha. Kalesi alerta Durgal sobre o perigo que corre tentando seduzi-la. A rainha das serpentes faz um sinal para Tupak. Ela segreda algo a ele olhando cobiçosa para Zuma. Chaia, Darda e Jesana cuidam dos feridos na tenda hospital. Ioná chega para visitar Elói, que permanece desacordado. Sempre pessimista, Mara preocupa ainda mais sua filha. Darda avisa que Elói pode ter traído os hebreus. Jéssica se desespera ao descobrir que os espiões podem ser mortos assim que pisarem em Jericó. Acsa tenta acalmar Lila. Zaqueu atravessa o Jordão em busca de Melquias e Salmon. Trancafiados na masmorra do palácio, Zuma e Muralha conversam sobre o passado. O guerreiro núbio afirma que já foi um rei. Eles falam da hipótese de um dia atacar Marek. Samara avisa que Aruna foi atrás dos espiões. Josué se espanta. Calebe diz que a moça desrespeitou uma ordem do líder dos hebreus. Em conversa com Liora, Raabe diz ter esperança em viver em um lugar melhor. Na entrada do palácio, Tibar avisa aos soldados sobre a possível chegada de espiões hebreus. Ao terminar de se disfarçar, Salmon se abre com Melquias e diz que Jéssica rompeu o noivado. Zaqueu cavalga em direção aos espiões. Salmon e Melquias avistam uma caravana de mercadores e decidem se juntar ao grupo. Acã volta a afirmar que Elói deve ter delatado a missão. Josué se mostra confiante no caráter do seu criado e avisa que irá ao lugar onde Acã enfrentou o cananeu. O vilão engole seco, mas é obrigado a concordar. Zaqueu se aproxima da entrada de Jericó. Ele avista Salmon e Melquias entrando na cidade com a caravana de mercadores.