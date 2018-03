'A Praça é Nossa' é líder de audiência e supera 'Jornal da Globo'

Foto: Divulgação/SBT

Na última quinta-feira, 17, o programa A Praça é Nossa, do SBT, foi o líder de audiência na faixa das 23 horas e chegou a superar o Jornal da Globo, no mesmo horário. De acordo com os dados consolidados do Ibope, enquanto o humorístico obteve 9,4 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios) contra 8,2 do telejornal, durante o período em que se enfrentaram.

A média de audiência do humorístico foi 10,3 pontos. O SBT continuou líder no início da madrugada com o programa The Noite, com 6,9 pontos ante 6,4 do Jornal da Globo.

O programa de Gentili recebeu como convidados o historiador Marco Antonio Villa e o ator Pedro Cardoso.