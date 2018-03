'A Hora do Faro' iguala o próprio recorde de audiência e bate quadro de mágica do 'Faustão'

Rodrigo Faro apresentou o palhaço Lulu Foto: Record/Divulgação

A edição deste domingo, 5, de 'A Hora do Faro' representou o recorde de audiência do programa desde sua estreia, com média de 13 pontos - mesmo número alcançado em julho de 2015 - e pico de 17. Desta forma, a atração da Record ficou em segundo lugar em sua faixa horária, das 15h29 às 19h30, e ficou 29 minutos na liderança no início da noite, quando o 'Domingão do Faustão' exibia um quadro de concurso de mágica.

O programa de Rodrigo Faro teve como atração principal a matéria com o palhaço Lulu, menino de 7 anos que se apresenta ao lado do tio em ônibus da cidade de Fortaleza.