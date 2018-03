'A Força do Querer’ é a grande vencedora do Troféu Imprensa, do SBT

A novela 'A Força do Querer' foi a grande vencedora da 60ª edição do Troféu Imprensa, que foi ao ar neste último domingo, 4 Foto: Lourival RIbeiro/SBT

Dividindo audiência com a cerimônia do Oscar, foi exibido no SBT na noite deste último domingo, 4, o Troféu Imprensa, premiação que destaca as personalidades e produções da televisão e da música anualmente, desde 1958. O grande destaque da 60ª edição do prêmio foi a novela A Força do Querer, produção da TV Globo, que levou três estatuetas: melhor novela, melhor ator e melhor atriz.

Dono do formato desde 1969, Silvio Santos foi o mestre de cerimônias da premiação, que contou com a presença de Sérgio Chapelin e Vanessa Giácomo, da TV Globo, como convidados. A edição deste ano, gravada em 27 de fevereiro, teve também a presença de Eliana, Patricia Abravanel, Joelma, Silvia Abravanel, Danilo Gentili, Roberto Cabrini, Guilherme Winter, Carlos Alberto de Nóbrega e Wesley Safadão.

Os três mais votados pelo público em cada categoria são avaliados pelo júri da cerimônia, composto neste ano por dez jornalistas, que decide os ganhadores. Há também a entrega do Troféu Internet para as personalidade escolhidas pelos próprios internautas.

Veja abaixo todos os vencedores da 60ª edição do Troféu Imprensa.

Cantora

Troféu Imprensa: Marília Mendonça

Troféu Internet: Ivete Sangalo

Programa Infantil

Troféu Imprensa: Bom Dia e Cia.

Troféu Internet: Bom Dia e Cia.

Programa Humorístico

Troféu Imprensa: A Praça é Nossa

Troféu Internet: A Praça é Nossa

Programa de Auditório

Troféu Imprensa: Programa Silvio Santos

Troféu Internet: Programa Silvio Santos

Novela

Troféu Imprensa: A Força do Querer

Troféu Internet: A Força do Querer

Programa de Entrevista

Troféu Imprensa: The Noite com Danilo Gentili

Troféu Internet: Programa do Porchat

Ator

Troféu Imprensa: Marco Pigossi

Troféu Internet: Rodrigo Lombardi

Programa Jornalístico

Troféu Imprensa: Conexão Repórter

Troféu Internet: Fantástico

Dupla Sertaneja

Troféu Imprensa: Simone & Simaria

Troféu Internet: Simone & Simaria

Animador ou Apresentador de TV

Troféu Imprensa: Silvio Santos

Troféu Internet: Silvio Santos

Atriz

Troféu Imprensa: Juliana Paes

Troféu Internet: Juliana Paes

Jornal de TV

Troféu Imprensa: Jornal Nacional

Troféu Internet: Jornal Nacional

Programa de TV

Troféu Imprensa: Lady Night

Troféu Internet: Lady Night

Animadora ou Apresentadora de TV

Troféu Imprensa: Patricia Abravanel

Troféu Internet: Eliana

Cantor

Troféu Imprensa: Luan Santana

Troféu Internet: Luan Santana