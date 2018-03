20ª temporada de 'South Park' já tem estreia definida

Foto: Divulgação / Comedy Central

Os fãs do seriado South Park já podem ir se preparando para a data em que a próxima temporada estreará no Brasil: 26 de setembro. As boas notícias não param por aí, já que o canal em que o desenho é exibido no Brasil, o Comedy Central, preparou diversos especiais para os fanáticos pela série que terão início no próximo sábado, 13 de agosto, enquanto esperam pela 20ª leva de episódios.

Além disso, no dia 23, três dias antes da estreia, o canal exibirá o que considera como "A maratona de South Park mais épica da história", que durará até o primeiro episódio da 20ª temporada.