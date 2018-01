10 fantasias inspiradas em séries para você fazer sucesso nesse Halloween

Cena da segunda temporada de 'Stranger Things'. Foto: Cedida pela Netflix

O Halloween está aí e você ainda não teve tempo de pensar em uma fantasia? Não se desespere: a Netflix separou dez indicações de looks para você ser o sucesso das festinhas. A ideia é que o sucesso seja tanto que forme uma fila só de gente querendo tirar selfie com você.

Separamos algumas dicas que devem facilitar na montagem das fantasias. Peças chaves como uma bússola, camisa xadrez, peruca e óculos prometem te ajudar a intensificar a caracterização. É só escolher a série e o personagem com quem você mais se identifica e se jogar! Confira a lista abaixo:

Stranger Things

Tem um boné bicolor e uma bússola? Já é o começo para se fantasiar de Dustin (Gaten Matarazzo). Quer reaproveitar as luzes da árvore de Natal ou tem um machado de brinquedo parado em casa? Joyce Byers (Winona Ryder) é a sua fantasia. Um vestido rosa com gola boneca, uma peruca loura e um waffle na mão podem fazer de qualquer um a própria Eleven (Millie Bobby Brown). Um toque a mais pode ser aquela gotinha de sangue escorrendo do nariz e uma meia branca na canela. Quer ser o diferentão? Aposte no look do xerife Jim Hopper (David Harbour)! Uma arma de brinquedo, um distintivo e roupas em tons que vão do cáqui ao bege devem resolver rapidamente o look. Convoque seus amigos para irem em turma. Só não vale brigar para decidir quem vai ser quem!

via GIPHY

Santa Clarita Diet

Essa é para você que sempre quis se fantasia de zumbi sem toda aquela maquiagem artística. Pelo contrário, a corretora de imóveis Sheila (Drew Barrymore) é super estilosa. Uma peruca loira, um vestido vermelho, um par de luvas de borracha e você estará pronta para arrasar em qualquer festa! Um toque especial pode ser um copo com algum líquido vermelho. Está aí uma boa oportunidade para matar a saudade daquele xarope de groselha da sua infância. Leve um acompanhante que tope encarnar o Joel (Timothy Olyphant): basta uma camisa xadrez, uma calça cáqui, uma pá e não ter medo de abusar do sangue cenográfico.

via GIPHY

Orange Is The New Black

Quer ir de par com uma amiga? Alex (Laura Prepon) e Piper (Taylor Schilling) nos ensinam como ser fashion com roupas de prisioneiras. Um macacão laranja, uma chave de fenda, um crachá com seu nome e um batonzinho já fazem qualquer um passar por Piper. Não gosta de laranja? Prefere cáqui? Tudo bem. Uma calça e uma blusa dessa cor, um óculos de grau e aquela bota coturno preta da sua época gótica servem para imitar o visual de Alex. Não se esqueça de um galo de pelúcia ou de borracha, da camiseta básica branca por baixo e, se estiver se sentindo ousado, use e abuse de tatuagens para arrematar o look.

via GIPHY

Glow

Por que não reforçar o movimento do girl power durante o Halloween? Ache uma amiga para ser sua Ruth (Alison Brie) ou sua Debbie (Betty Gilpin). O segredo aqui é perder o medo de exagerar. Este é o momento de usar um batom verde, luvas de renda até o cotovelo e aquele traje de banho verde metálico se optar pela Zoya. Paetês rosa e dourado, um body de malha e o toque final que não pode faltar: o penteado mais anos 80 que você puder imaginar. Muito brilho, neon e aquele tênis esportivo de cano alto dão o toque final para ambas as personagens.

via GIPHY

Veja abaixo a galeria com dicas das possíveis personalizações: