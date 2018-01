10 bizarrices que aconteceram no ‘BBB’

O participante Marcelo Dourado, que foi eliminado do ‘BBB4’ e voltou no ‘BBB10’, disse que um homem infectado com HIV não poderia transmiti-lo para uma mulher. Segundo ele, apenas homossexuais transmitiam o vírus. Pedro Bial precisou chamar os brothers para uma conversa e explicar que isso não era verdade. Ele também pediu que o público acessasse o site do Ministério da Saúde para informações corretas sobre aids.

Foto: TV Globo/Frederico Rozário