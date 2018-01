Zuhair Murad encerra Semana de Alta Costura de Paris com desfile inspirado no espaço

O estilista libanês Zuhair Murad apresentou na manhã desta quinta-feira, 9, na Semana de Alta Costura de Paris, sua coleção de outono/inverno 2016. Foto: Stephane Mahe/REUTERS

No desfile que encerrou a Semana de Alta Costura de Paris na manhã desta quinta-feira, 9, o estilista libanês Zuhair Murad transformou a passarela do Palais de Tokyo em uma noite estrelada. Considerando a marca registrada do estilista, cristais e brilhantes, era só uma questão de tempo até que ele se inspirasse no céu. "Tenho um grande telescópio na minha casa e vejo muitas coisas. Eu amo o mistério", disse em entrevista após a apresentação.

Entre as modelos que desfilaram ao som de um remix da música "Space Oddity", de David Bowie, estava a brasileira Izabel Goulart. As peças variaram entre longos com saias estruturadas, de tecidos como veludo, a vestidos esvoaçantes. Murad apostou ainda em macacões bordados, com um quê de anos 1970, e capas de pele.

Mas o destaque mesmo ficou para o final: o vestido de noiva suntuoso tinha saia estruturada e bordados descritos pelo estilista como "poeira galática", que 20 pessoas demoraram 350 horas para fazer.

Terminados os desfiles das coleções de alta costura, grifes como Bulgari, Chanel e Dior apresentaram suas coleções de jóias em Paris.