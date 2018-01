Zapälla investe em luxo casual para guarda-roupa dos homens

João Gaspar Martins Bastos e José Eduardo Souza Aranha no showroom da Zapälla em São Paulo - moda masculina com estilo Foto: FELIPE RAU/ESTADÃO

Trata-se de uma tendência mundial: homens estão consumindo cada vez mais bens de luxo pessoal. A moda masculina impulsionou a venda de roupas e acessórios de grife, o que levou marcas de moda feminina, como Michael Kors e Tory Burch, a investirem no setor lançando linhas inteiramente voltada para executivos, empresários e mauricinhos em geral. Mirando neste nicho, a dupla João Gaspar Martins Bastos e José Eduardo Souza Aranha criou a Zapälla, marca de roupa masculina, inspirada no jeito de vestir europeu, mas com DNA 100% nacional.

Filho de Riccy Souza Aranha, dona da Mixed, José Eduardo cresceu rodeado de pessoas da moda, entendeu cedo o funcionamento do varejo de luxo e observou os negócios da mãe e de seus familiares proprietários da Trussardi e da Trosseau. “Via o mercado masculino como um setor carente”, diz ele, que é formado em Administração de Empresas. “Muitos dos nossos amigos viajavam para comprar roupas fora do Brasil, prestigiavam marcas estrangeiras, até pelo fato de não ter tanta opção por aqui.”

De olho no estilo de vida desses amigos e, claro, no seu próprio, a dupla de empresários (que antes era um trio formado por Mario Velloso), acionou a poderosa agenda de contatos para espalhar a notícia. O nome, inspirado em uma cidade na Argentina, ganhou trema para dar um toque “diferenciado” e a impressão de ser internacional. “Os brasileiros tem costume de apreciar nomes que não são daqui”, acredita Souza Aranha.

O círculo de amizades poderoso ajudou com o pontapé inicial, usando as roupas da marca em festas e eventos da high society paulistana, sempre registrados nas colunas sociais. O estilo da Zapälla é uma espécie de despojado arrumado, meio mauricinho, com muitas camisetas pólo, hits de venda que recebem o desenho da lhama, símbolo da marca, camisa social e calças cáqui. A ideia, segundo eles, é reunir conforto e design, com silhuetas mais ajustadas e estampas variadas. A marca têm duas loja, uma no shopping JK Iguatemi e outra Cidade Jardim. Recentemente, eles inauguraram um showroom também em São Paulo, para estimular as vendas para multimarcas de outros Estados. “Estamos só começando”, conclui Souza Aranha.