Youtubers estão usando ovos para aplicar maquiagem

Nadi, do canal Pop Luxe, fez um vídeo passando maquiagem com ajuda de um ovo

A nova moda entre os youtubers é arranjar novas maneiras de aplicar maquiagem. Entrando na onda, o americano Nadi, do canal Pop Luxe, inventou um jeito polêmico de fazer a make: com ovos cozidos.

Em vídeo, o blogueiro conta que foi desafiado por seus espectadores à se maquiar usando o alimento ele aplica base, corretivo, pó e batom, além de faz contorno e iluminação, tudo com ovos cozidos no lugar de esponjas e pincéis.

No começo, ele fica surpreso com o resultado, e compara com o efeito que a famosa esponja Beauty Blender entrega. "Eu estou impressionado", diz Nadi. "Ele se molda em qualquer formato que eu precise muito facilmente." O blogueiro também aponta defeitos em usar um ovo para fazer a maquiagem, como o cheiro e que ele esfarela durante a aplicação.

Outros youtubers, como a britânica Esther Gbudje, copiaram a técninca exótica de Nadi e garantem que funciona.