Youtuber grava vídeo mostrando diferença entre seu corpo relaxado e em fotos posadas

Vídeo de Ellora Haonne viralizou e teve 180 mil visualizações nas primeiras 24 horas Foto: Thaís Marin (Via Instagram/ @ellorahaonne)

Ellora Haonne publicou na última terça-feira, 26, um vídeo em que mostra um tour pelo seu próprio corpo. A youtuber já teve de bulimia e dedica o seu canal no Youtube a falar sobre empoderamento e autoestima. Com quase 400 mil pessoas inscritas em seu perfil, o vídeo logo viralizou e teve mais de 180 mil visualizações nas últimas 24 horas.

“Eu amo sensualizar, fazer caras e bocas, mas faço questão de mostrar que esse corpo aí da foto não parece nada com o que eu vejo aqui agora. É tudo pose”, contou ela no Instagram, na legenda de uma foto de bíquini. Durante o vídeo, Ellora mostra como diversos ângulos podem alterar a percepção que se tem de certas partes do corpo, principalmente seios e barriga. “A gente vive se comparando com esses corpos perfeitos da internet, mas eu posso te garantir que eles não são como nas fotos”, explica.

Nos comentários, diversas seguidoras agradecem pelo conteúdo: “Você não tem noção do quanto esse vídeo me fez bem! Comecei a me amar muito mais, sabendo que eu não sou a única com um corpo assim”, diz uma usuária do Youtube. “Não há nada melhor dque nos libertar dos complexos que temos com o nosso próprio corpo”, comenta outra menina.

O vídeo foi inspirado em outro “tour pelo corpo”, do canal ‘Tá Querida’, de Luiza Junqueira. Em outubro deste ano, Luiza também contou sobre a sua relação com o corpo. Ela foca em suas inseguranças e a relação conturbada que já teve consigo mesma. Na descrição, a youtuber ainda reforça que irá mostrar “algumas partes do meu corpo que eu odiava, mas que aprendi a amar”. Confira abaixo ambos os vídeos: