Xampus orgânicos ganham força na indústria da beleza

Alinhada à onda do detox e à busca do consumidor por uma vida mais saudável, a indústria de cosméticos tem investido em opções eco-friendly para substituir substâncias químicas agressivas à saúde presentes em xampus e condicionadores tradicionais. Depois de boa parte das marcas tirar o sal de suas fórmulas, outros elementos que estão em xeque são os silicones, os ftalatos e os parabenos. A britânica Lush, a grega Korres e a norte-americana Shea Moisture, por exemplo, baseiam suas produções em ingredientes naturais e orgânicos, feitos com matéria-prima de origem controlada - isso porque dados como o tipo de solo e o período da colheita podem interferir na ativação dos nutrientes.

Ver Galeria 6 6 imagens







1 | 6 REHAB, LUSH, R$ 39 Criada em Londres e presente em 48 países, a Lush é conhecida pelo ativismo e pelos produtos sustentáveis. Os cosméticos da marca são produzidos artesanalmente com ingredientes frescos e não são testados em animais. No caso dos xampus, há 25 opções, entre líquidos tradicionais e versões sólidas.

Foto: Divulgação

2 | 6 AMÊNDOAS E LINHAÇA, KORRES, R$ 26 A marca fundada por George Korres está de volta ao Brasil. A partir deste mês, é possível comprar os produtos pelo site e pelas diversas consultoras da empresa. Os ingredientes dos xampus provêm da Grécia - seja do grande produtor de laranjas, seja o pequeno comerciante de calêndula na esquina da fábrica. Para os cabelos, existe uma lista de restrições quando se trata de componentes químicos, normalmente barrados por Lena Korres, engenheira química da empresa. Ela acredita que sempre é possível driblar o uso de substâncias nocivas, como conservantes artificiais.

Foto: Divulgação

3 | 6 SHAMPURE, CRIS DIOS ORGANICS, R$ 79 Cris Dios é a responsável pela primeira linha de cabelos brasileira produzida artesanalmente com ingredientes orgânicos certificados pelo Ecocert. Há produtos específicos que promovem limpeza profunda. Já outros são ricos em vitaminas para nutrir os fios, com base em ingredientes como alecrim, camomila, chá verde, erva mate e gengibre e ainda óleos essenciais de capim limão e lavanda.

Foto: Divulgação

4 | 6 VOLUMINOUS SHAMPOO, AMAZON BEAUTY, US$ 32 É o campeão de vendas na Sephora norte-americana e na Liberty de Londres. O sucesso se deve a sua fórmula orgânica e a um componente descoberto na floresta Amazônica, o óleo de Rahua, que penetra profundamente nos fios. Além disso, os produtos da marca são processados manualmente por mulheres das tribos amazônicas Waorani, Achuar, Quichua, Quechua e Shuar.

Foto: Divulgação

5 | 6 COCONUT & HIBISCUS CURL & SHINE SHAMPOO, SHEAMOISTURE, US$ 10,99 A história da SheaMoisture começou em Serra Leoa, em 1912, com a venda de produtos à base de manteiga. Hoje, além do ingrediente-chave, os xampus da marca são compostos por hibiscos, óleo da Jamaica e mel.

Foto: Divulgação

6 | 6 VERY VOLUMIZING POMEGRANATE, BURT'S BEES, US$ 8 A cera de abelha de produção própria é a alternativa da Burt's Bees para substituir compostos sintéticos. Além de ser hidratante, ela ajuda a selar o fio e a umidade dos cabelos. Há versões de xampus com camomila, aloe, romã e casca de salgueiro e manga.

Foto: Divulgação

No Brasil, a cabeleireira Cris Dios é a responsável pela primeira linha nacional produzida com elementos orgânicos certificados pelo Ecocert. Compostos por alecrim, camomila, chá verde, erva mate, gengibre e óleos essenciais, os produtos prometem limpeza profunda e hidratação. "Os cosméticos orgânicos não são mais fracos, muito pelo contrário", afirma Crios. "O xampu sem espuma é a revolução na lavagem do fios. Ele tem excelente eficácia. A diferença é que, pela falta de conservantes químicos, a validade é mais curta." Por causa da excelência da matéria-prima, os orgânicos ainda são mais caros, mas especialistas garantem que valem o investimento.