Xampu a seco surge como alternativa em tempos de crise hídrica Giuliana Mesquita - O Estado de S.Paulo















Com oferta cada vez maior no mercado, o produto deixa o cabelo soltinho e com o aspecto limpo. Veja como usá-lo para garantir fios bonitos em dias de economia e racionamento de água Foto: Reprodução

A falta de água já é uma realidade em São Paulo e quem está acostumado a lavar os cabelos todos os dias pode esquecer os tempos de abundância. Raiz oleosa e fios pesados são alguns dos efeitos desagradáveis - para dizer o mínimo - da mudança de hábito forçada, mas existe um produto capaz de minimizá-los.

Trata-se do xampu a seco, que vem em forma de spray e aparece como um grande aliado para enfrentar o racionamento. A aplicação é simples: basta separar o cabelo em mechas, aplicar o spray a três dedos de distância da raiz e espalhar o produto - que tem aspecto esbranquiçado - com as pontas dos dedos até a cor sumir e ele absorver a oleosidade.

Opções como o Dark Dry Shampoo, da marca Lee Stafford, e o Pillow Proof Two Day Extender, da Redken, são boas para quem tem cabelos escuros, já que não deixam marcas brancas. A maioria dos xampus a seco também dão volume à raiz, o que é um ganho extra para pessoas de cabelo liso.

Pioneiro no mercado e um dos primeiros cosméticos do tipo a aparecer por aqui, o Pronto Dry Shampoo Powder, da Oscar Blandi, causou euforia quando chegou à Sephora brasileira dois anos atrás. Hoje, várias marcas nacionais e importadas já contam com uma versão do xampu. Entre opções baratinhas e bem caras, que você confere na galeria abaixo, o importante mesmo é conseguir um resultado natural e que ninguém repare que a falta d’água bateu na porta da sua casa - em situações de desespero, aliás, até o talco cumpre a função. Depois de alguns dias de xampu a seco, você vai ter de se render a uma lavagem tradicional. Não desperdice o momento. Muito menos a água.