Wrap Dress: o vestido para todas as horas faz aniversário

Conhecida pelo DNA sexy e sofisticado e por vestir mulheres independentes, a marca Diane von Furstenberg celebra os 40 anos do vestido wrap, que a tornou famosa, com uma poderosa parceria: com o artista grego Konstantin Kakanias. O curta, que mostra uma mulher com dúvida de o que vestir antes de um dia cheio de compromissos de trabalho, tem o tom divertido já conhecido nas campanhas e ações da marca (vide o flashmob de alguns anos atrás em que mulheres dançavam às margens do Rio Sena, em Paris).

Lançado na década de 1970, o modelo envelope alavancou a DVF e logo tornou-­se queridinho de mulheres famosas. Transpassado, com um laço na cintura e fenda em uma das pernas, foi um marco ao propor um novo jeito de se vestir: algo que fosse elegante, mas com uma pitada sensual (o tal sexy sem ser vulgar). Hoje, geralmente está coberto de estampas divertidas, como bocas, coqueiros, flores e figuras geométricas. A ideia é atender a mulheres de todas as idades nas mais diversas ocasiões: do escritório a um encontro importante, no melhor estilo 'be the woman you want to be', frase célebre de Diane. "Apesar de a personagem do filme não ser exatamente ela (Diane), ela é a sua influência, uma mulher moderna que tem sua vida em suas mãos. Ela trabalha duro, mas sabe amar e ser amada", diz Kakanias.

A escolha do artista também não se deu por acaso, Konstantin Kakanias tem um curriculo de dar inveja. Suas ilustrações são publicadas em alguns dos mais importantes veículos do mundo, como The New York Times, Vogue Itália, Vogue França, The New Yorker e Interview. Além disso, já criou estampas para Yves Saint Laurent e Christian Lacroix e trabalhou em parceria com a Tiffany & Co. e a Barneys. É também queridinho de Diane: "Eu sempre amei o estilo de Konstantin, ele é brincalhão e sofisticado, assim como a DVF!", afirma a estilista.