WokeCharlotte: meme rebate piadas ofensivas de 'Sex and The City'

'Sex and The City' é uma das séries mais famosas do começo dos anos 2000 Foto: Nigel Parry/Reuters

Hoje em dia, piadas preconceituosas não são mais bem vistas. Ao ver filmes e séries do começo dos anos 2000, é fácil problematizar falas de alguns personagens - é o caso de Friends, The Office e Sex and The City.

Então, a conta do Instagram Every Outfit On SATC, dedicada aos looks da série, criou o meme #WokeCharlotte (Charlotte acordada, em português), que mostra as frases problemáticas da série sendo rebatidas por Charlotte York, personagem interpretada por Kristin Davis, a mais certinha e conservadora das quatro.

O formato é simples: eles pegaram cenas em que alguém diz algo ofensivo, como Samantha sendo transfóbica e sua sogra, Bunny, falando algo racista.

Veja os melhores memes:

Uma publicação compartilhada por Every Outfit on Sex & the City (@everyoutfitonsatc) em 13 de Dez, 2017 às 9:51 PST

Samantha: "Estou pagando uma fortuna para viver em um bairro que é descolado de dia e cheio de travestis à noite."

Charlotte: "O termo correto é 'trans' e trabalhadores transexuais merecem respeito. Afinal, não são eles que estão gentrificando a vizinhança. Por favor, reveja o seu privilégio cis, Samantha."

Uma publicação compartilhada por Every Outfit on Sex & the City (@everyoutfitonsatc) em 23 de Nov, 2017 às 1:05 PST

Bunny: "Eu não gosto de comida chinesa e não gosto de uma criança chinesa"

Charlotte: "E eu não gosto da supremacia branca, especialmente quando ela está em minha própria família. Com todo o respeito, dane-se Bunny."

Uma publicação compartilhada por Every Outfit on Sex & the City (@everyoutfitonsatc) em 16 de Nov, 2017 às 9:27 PST

Carrie: "Eu nem tenho certeza se bissexualidade existe. Acho que é só um caminho para virar gay."

Charlotte: "Bissexualidae é uma orientação real. Não é 'só uma fase' e, como uma colunista que fala sobre sexo, você deveria se educar sobre sexualidade."