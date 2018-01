‘Vogue’ bane fotógrafo de moda após acusações de assédio

Beyoncé, Miley Cyrus, Rihanna, Nicki Minaj, Lady Gaga e Lana Del Rey são algumas das cantoras que já posaram para Terry Richardson Foto: Instagram/ @aligutyedits

O fotógrafo de moda Terry Richardson foi banido de trabalhar com a editora Conde Nast, que é detentora de publicações como a Vogue, GQ e Glamour, de acordo com o jornal The Telegraph. Um e-mail foi enviado para todo o grupo Condé Nast Internacional na última segunda-feira, 23, anunciando que a editora não trabalharia mais com o profissional. Além disso, qualquer trabalho de Richardson que havia sido feito, mas ainda não publicado, deveria ser substituído com outro material.

Terry Richardson é conhecido por sua estética sexualmente explícita e é responsável por diversos videoclipes, além de editoriais de moda. Ele é o nome por trás do clipe ‘Wrecinkg Ball’, de Miley Cyrus, e do próximo vídeo da cantora Anitta, ‘Vai Malandra’. Sua carreira também sempre foi marcada por denúncias de abuso sexual, que Richardson sempre negou. Diversas modelos já o acusaram de assédio e, inclusive, Coco Rocha já havia afirmado que nunca mais trabalharia com o fotógrafo.

Recentemente, não houve novas acusações que poderiam ter motivado esta declaração da Conde Nast. Porém, o jornal britânico The Times publicou um artigo que chamava o fotógrafo de “Harvey Weinstein da moda" e questionava por que fashionistas ainda celebravam os trabalhos de Richardson.