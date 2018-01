Vix estreia na SPFW com moda praia descolada

Batas e tops soltos, maiôs com recortes, estampas moderninhas e modelagens de maiôs e biquínis que valorizam o corpo. A marca Vix fez sua estreia na São Paulo Fashion Week nesta terça-feira, 26, com uma apresentação jovem e descolada. Destaque para as calcinhas que levantam o bumbum, que fizeram a fama da grife entre celebridades americanas. No desfile, os 25 looks tiveram styling assinado por Giovanni Frasson.

Leia também: Coleções vão do tom lúdico ao crítico