Vitorino Campos leva o espaço à passarela na SPFW

Tinha sol brilhante para falar de estrelas. Em um desfile a céu aberto na Casa Jaguar, no Jardim Europa, o estilista Vitorino Campos apresentou uma coleção inspirada no espaço, nesta terça-feira, 20. As modelos enfrentaram o calor de mais de 30 graus com glamour para mostrar a proposta neofuturista do estilista.

Para compor o visual, peças fluidas, glitter, mescla de preto e prateado, detalhes como punhos esportivos em vestidos de seda e comprimento curto ou no tornozelo - será o fim do mídi?-. Entre os destaques, um macacão jeans com modelagem ampla e decote ombro a ombro, tendência do verão que, pelo visto, deve permanecer até o inverno. Nos pés, tênis brancos com solado de borracha, outro hit que já ganhou as ruas.