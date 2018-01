Vitorino Campos alia sensualidade e elegância para Animale

Animale vai buscar na Rota da Seda inspiração para sua coleção de inverno Foto: Estadão

Abrindo a 38ª edição da São Paulo Fashion Week, a Animale trouxe para a passarela uma coleção que pode ser traduzida em elegância. Não por menos. Vitorino Campos, que estreou na semana de moda com sua marca homônima, assumiu a direção criativa da grife carioca e trouxe looks que respiram sensualidade com um toque refinado.

"Adoro a Animale. Estou super feliz em entrar nesse universo sensual. Afinal, qual mulher não gosta de se sentir assim?", diz o estilista que teve que se adaptar a esse universo da marca.

Vitorino foi buscar na Rota da Seda, que sai de Istambul e termina no extremo oriente da China, inspiração para criar o inverno 2015 da marca, que chegou apostando na camisa branca em seda e nas amarrações na cintura como hit para a estação.

A silhueta é feminina e valorizada por fendas profundas, decotes e recortes estratégicos que aparecem nas camisas e nas saias e vestidos em comprimento midi. Esses vestidos, aliás, são o que Vitorino chama de 'peças rota'. "O vestido vai abrindo na diagonal, ou seja, vira uma tira. Foram roupas complexas de serem construídas, a modelagem é uma loucura", explica.

Moletons em lã dão um toque cool aos looks, principalmente se usado com a saia lápis. Nas mãos, as modelos carregam uma bolsa de pelo de ovelha, acessório que remete diretamente ao universo de criação da marca, essa mulher nômade que percorre antigas travessias. Levam também bolsas em couro, nas versões carteira e mini. Nos pés, a bota cano médio e alto volta a se firmar como tendência na estação.

Na passarela, o que vimos foi um casting estrelado. As modelos que foram destaque na última temporada internacional desembarcaram direto para passarela da grife. São elas: Kat Hessen, Nastya Sten, Harleth Kuusik e Magdalena Jasek e Sonya Gorelova. As new faces desfilaram para grifes como Versace, Chanel, Dolce & Gabbana, Saint Laurent, entre outras.